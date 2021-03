Fidia Farmaceutici lancia la linea di integratori SameFast, a base di SAMe e contro stress e affaticamento, per recuperare energia e buon umore.

SameFast Up e SameFast Advance sono gli integratori alimentari dell’omonima linea di Fidia Farmaceutici, disponibili in farmacia. Aiutano il tono dell’umore e contribuiscono a ridurre stanchezza, affaticamento e tutte quelle condizioni fisico-mentali legate a situazioni di cambiamento o periodi della vita molto intensi.

SAMe, acido folico e Vitamina B12

Sono questi gli ingredienti che compongono la formula vincente per il benessere psico-fisico. Alla base della formulazione innovativa di SameFast UP e SameFast Advance vi è la molecola regolatrice dell’umore, S-Adenosil-L-metionina (SAMe), un composto già presente per natura nell’organismo umano che interviene nella sintesi di neuro-trasmettitori del sistema nervoso centrale, in particolar modo nella formazione di serotonina, noradrenalina e dopamina.

Risulta quindi fondamentale l’apporto della SAMe nella riduzione delle alterazioni del tono dell’umore. Essa diventa un vero e proprio modulatore positivo del benessere psico-fisico della persona.

Il ruolo di SAMe sulle alterazioni del tono dell’umore, inoltre, è comprovato da un utilizzo ormai consolidato nel tempo, associato a un elevato profilo di tollerabilità, soprattutto rispetto all’interazione con i medicinali di uso più comune.

Il complesso è composto anche dalla Vitamina B12. Una vitamina idrosolubile di fondamentale importanza per il regolare funzionamento del sistema nervoso e del normale metabolismo energetico. E da Acido folico, che insieme alla Vitamina B12 è utile al mantenimento della normale funzione psicologica, alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento.

SameFast UP: il giusto sostegno

L’integratore è perfetto nei periodi di stanchezza e affaticamento fisico e mentale. Samefast UP è l’alleato perfetto per giovani e adulti che stanno affrontando periodi particolarmente impegnativi. Periodi che comportano sbalzi d’umore, malumore, irritabilità, e che richiedono molte energie sia fisiche sia mentali.

Diverse possono essere le situazioni in cui è consigliata la sua assunzione. Il malessere psicologico legato all’isolamento e il distanziamento sociale causati dalla pandemia. Ma anche i cambi di stagione, l’intensa e prolungata attività fisica.

Inoltre, i periodi di forte impegno scolastico, soprattutto negli anni dell’adolescenza o dell’università. O il mondo del lavoro, dove ci si sente sempre in competizione e si affrontano nuove sfide giornaliere. E, infine, malattie comuni ma croniche, come l’ipertensione o il diabete, che influiscono negativamente sul benessere emotivo perché comportano una terapia “vita natural durante”. Per non parlare del fatto di non sentirsi più liberi, per esempio, di mangiare o di fare esercizio fisico come in precedenza.

SameFast Advance ricostituisce il tono dell’umore

Questo integratore è indicato soprattutto su anziani e donne in menopausa. Con SameFast Advance, Fidia Farmaceutici risponde alle esigenze della popolazione over 60 in merito alle alterazioni del tono dell’umore.

Molteplici studi clinici hanno evidenziato come vi sia un’alta incidenza di casi di depressione nei pazienti che superano i 60 anni di età. I disordini depressivi colpiscono il 12,3% della popolazione anziana, e le alterazioni dell’umore hanno una prevalenza pari al 26-40%.

Dati confermati da alcuni fattori legati all’avanzamento dell’età. La diminuzione dei livelli di SAMe, l’insorgenza di diverse patologie in uno stato di insufficienza della molecola, le carenze di acido folico e di Vitamina B12 assumono una rilevanza significativa nelle alterazioni del tono dell’umore nei pazienti anziani.

SameFast UP e SameFast Advance sono senza lattosio, privi di glutine e ideali anche per chi segue un’alimentazione vegetariana.

Novella 2000 © riproduzione riservata.