Durante la puntata de La Ruota della Fortuna, Samira Lui ha colto l’occasione per svelare la verità sulla sua ipotetica partecipazione come co-conduttrice al Festival di Sanremo 2026. Ecco cosa ha detto…

Samira Lui a Sanremo 2026? Lei svela la verità

I rumor sulla sua partecipazione a Sanremo 2026 come co-conduttrice accanto a Carlo Conti sono stati ufficialmente smentiti da Samira Lui. La co-conduttrice de La Ruota della Fortuna accanto a Gerry Scotti, ha messo fine alle voci che la vedevano pronta a salire sul palco dell’Ariston per affiancare il direttore artistico e presentatore del Festival di Sanremo.

LEGGI ANCHE: Emma Marrone conquista il primo posto FIMI con un brano di 13 anni fa

Durante l’ultima puntata de La Ruota della Fortuna, Samira Lui ha colto l’occasione per chiarire la situazione, con la consueta ironia che la contraddistingue. Mentre si preparava per la manche intitolata “Ti saluto”, Samira ha fatto un breve ma efficace intervento che ha subito catturato l’attenzione del pubblico.

A un certo punto, Gerry Scotti le ha chiesto: “Ho letto che vai a Sanremo con Carlo Conti, è vero?”. Samira, con un sorriso, ha risposto: “No, ho male ai piedi, per quello me ne vado.” Una risposta che ha fatto subito capire che non ci sarebbe stata alcuna partecipazione al Festival.

Con un’altra battuta simpatica, Samira Lui ha confermato la sua decisione: “Sto qui con lei”, riferendosi alla sua permanenza a La Ruota della Fortuna. Così, la sua assenza dal Festival di Sanremo 2026 è stata ufficialmente chiara, con tanto di sorriso sulle labbra e un evidente scambio di battute che è servito per fare chiarezza.

La scelta di Samira Lui di restare a La Ruota della Fortuna è anche legata alla programmazione del quiz show, che andrà in onda regolarmente durante il Festival. Questo ha reso impossibile la sua partecipazione all’Ariston, ma non certo la sua presenza sul piccolo schermo.

Pare quindi che Samira Lui non sarà tra le co-conduttrici di Sanremo 2026, ma continuerà a intrattenere il pubblico di Canale 5 accanto a Gerry Scotti.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.