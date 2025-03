Durante un concerto a Milano, Samuele Bersani rivela per la prima volta di aver avuto un tumore ai polmoni. Cosa è accaduto e le dichiarazioni del cantautore.

Il racconto di Samuele Bersani

In queste ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stato Samuele Bersani. Come in molti sapranno, lo scorso novembre il cantautore è stato costretto ad annullare le ultime date del suo tour, a causa di un problema di salute. Ieri sera però l’artista è tornato sul palco e si è così esibito a Milano. Nel corso del live tuttavia è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha lasciato tutti senza parole. Bersani infatti ha raccontato di aver avuto un tumore ai polmoni e in merito ha dichiarato:

“Non ho fatto interviste con nessuno su questo argomento, ho preferito aspettare che arrivassero i concerti per raccontarlo direttamente. Così anche da essere un po’ d’aiuto a quelli che o vivono un periodo analogo o hanno paura di farsi un esame di prevenzione. Ho avuto un tumore ai polmoni, primo stadio. Primo stadio vuol dire che ci sono arrivati in tempo, che per fortuna non ho dovuto fare né chemio né radio, però mi sono dovuto far togliere un lobo, un pezzettino di polmone, che per il mio mestiere non è che sia proprio il massimo”.

A quel punto Samuele Bersani ha sottolineato l’importanza della prevenzione e, venendo accolto con un grande applauso, ha aggiunto: “La lezione che ho imparato, e che voglio trasmettere, è che si può fare tutto, ma bisogna andare senza avere la paura di quello che può succedere. Perché poi siamo molto più forti di quello che crediamo e io sono una testimonianza proprio di riuscita”.

A oggi dunque Bersani si è lasciato questo brutto capitolo della sua vita alle spalle ed è tornato finalmente sul palco. Nei giorni a venire dunque Samuele proseguirà il suo tour e tornerà a incontrare il pubblico che in questi anni non lo ha mai abbandonato.