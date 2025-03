Ieri si è svolta la registrazione della prima puntata del Serale di Amici 24, durante la quale ci sono state ben due eliminazioni. Dopo Asia, a finire al ballottaggio finale sono stati Francesca e Vybes. Ma cosa è accaduto e chi ha lasciato la scuola? Ecco cosa abbiamo appreso.

Chi ha lasciato Amici 24

Il Serale di Amici 24 è ufficialmente iniziato! Ieri pomeriggio infatti si è svolta la registrazione della prima puntata della fase finale del talent show, che vedremo in onda su Canale 5 domani sera. In studio, come sempre, non sono mancate le emozioni e i colpi di scena e ben due sono state le eliminazioni. Le anticipazioni intanto stanno già facendo il giro del web, ma se non volete spoiler vi invitiamo a interrompere immediatamente la lettura.

Come accade da qualche anno a questa parte, ben tre sono state le manche che le squadre hanno affrontato. La prima ha visto sfidarsi Rudy Zerbi e Alessandra Celentano vs Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo e a vincere sono stati proprio i primi due. A quel punto è arrivata la prima eliminazione diretta e a lasciare il programma è stata Asia. Poco dopo la gara è ripresa e Zerbi e Celentano hanno sfidato Anna Pettinelli e Deborah Lettieri, vincendo nuovamente. A finire al ballottaggio per l’eliminazione è stata così Francesca. Infine Rudy e Alessandra si sono scontrati ancora con Anna e Deborah e stavolta a vincere sono state le due prof. Vybes ha dunque raggiunto Francesca al ballottaggio finale.

Il pubblico dunque attende con ansia di scoprire cosa accadrà. Tuttavia in queste ore noi di Novella abbiamo ricevuto una segnalazione da parte di alcuni fan e siamo così in grado di anticiparvi il nome del secondo eliminato della prima puntata del Serale di Amici 24. Stando a quanto ci hanno riferito, a lasciare la scuola sarebbe stato Vybes.

Vi invitiamo tuttavia a prendere questa segnalazione con le pinze. Solo domani sera infatti, nel corso della messa in onda della puntata, scopriremo cosa sarà accaduto e chi avrà detto addio al talent show.