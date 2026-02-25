Tanti volti noti nel nuovo videoclip di Samurai Jay dedicato alla canzone di Sanremo 2026, Ossessione. Tra questi c’è anche un Big in gara al Festival, ma anche tanti altri personaggi conosciuti. Chi sono? Scopriamoli insieme.

Samurai Jay coinvolge un cantante di Sanremo nel video di Ossessione

Terminata la serata del Festival di Sanremo, finalmente abbiamo la possibilità di vedere anche i videoclip delle canzoni in gara. Samurai Jay ha attirato subito l’attenzione. E non solo per la presenza di Belen Rodriguez. A quanto pare, infatti, l’artista ha coinvolto anche uno dei suoi “antagonisti” presenti sul palco del Festival, ma grande amico nella vita.

Parliamo nel dettaglio di Sayf. Nella sua canzone, infatti, Samurai Jay ha voluto coinvolgere anche il cantante di Mi piaci tanto (questo il titolo del singolo sanremese).

Ma non solo. Come detto, presente nel video clip anche il cameo di Belen Rodriguez. Ma a quanto pare la conduttrice argentina e il cantante non sono gli unici.

Samurai Jay infatti ha coinvolto anche Rkomi, Brunori Sas, Joshua, 22Simba, Young Hash e Naiara.

Il videoclip di Ossessione

Il testo della canzone

Vediamo un breve stralcio della canzone, molto radiofonica, proposta da Samurai Jay, dal titolo Ossessione, a Sanremo 2026. Il testo vede tra i suoi autori G. Amatore – S. Sellitti – V. Coppola – L. Stocco:

“Ora penso a me

In mezzo a questo disordine

Sarà strano ma ti sento addosso

Come un’ossessione stanotte ritorni qui

Al centro delle mie fantasie

Ti amo solo di venerdì

Bailando contigo asì

Per un’ora ti sento mia

Non è amore è una malattia

Questo maledetto feeling”

Il significato di Ossessione di Samurai Jay

Sappiamo qual è però il vero significato della canzone di Samurai Jay, Ossessione? La canzone è un brano urban pop e ha dei richiami reggaeton.

Nel pezzo, come raccontato dall’artista a Sorrisi, si «parla dell’ambizione, dell’ossessione sana e positiva di voler crescere e andare avanti a tutti i costi».

Il brano è nato in modo spontaneo, come per sua stessa ammissione

