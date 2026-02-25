Vediamo nel dettaglio l’ordine di uscita dei cantanti in gara a Sanremo 2026 per la seconda serata: cosa prevede la scaletta.

Sanremo 2026: l’ordine di uscita dei cantanti

Dalla sala stampa del Teatro Ariston di Sanremo oggi si è svolta una nuova conferenza di questo Festival di Sanremo 2026, in cui abbiamo scoperto l’ordine di uscita dei cantanti in gara della seconda serata.

Qui a seguire la scaletta con i Big che riascolteremo:

(IN AGGIORNAMENTO)

Questo quindi l’ordine di uscita dei cantanti in gara a Sanremo 2026 durante la seconda serata. Domani invece ascolteremo gli altri 15 artisti.

La gara delle Nuove proposte: scaletta

Ricordiamo però che la seconda serata di Sanremo 2026 si aprirà con la gara delle Nuove proposte.

Le sfide, come annunciato ieri in sala stampa, sono divise nel seguente modo: Nicolò Filippucci vs Blind, El Ma e Soniko; Mazzariello vs Angelica Bove.

I due rimasti in gara si sfideranno domani per la finalissima, in cui sarà eletto il vincitore delle Nuove proposte.

Sanremo 2026: da Piazza Colombo ci sarà Bresh, dalla nave ancora Max Pezzali

Dopo la travolgente esibizione di Gaia sulle note di Chiamo io chiami tu, durante il collegamento dal Teatro Ariston, questa sera sul palco del Suzuki Stage vedremo Bresh.

Anche lui, così come Gaia, è stato in gara a Sanremo lo scorso anno con La tana del granchio, brano che sicuramente ascolteremo durante il live di stasera. È bene ricordare che anche dalla nave vedremo una nuova performance di Max Pezzali.

Prima di aprire la seconda serata di Sanremo 2026, però, ci sarà Prima Festival con Carolina Rey, Ema Stokholma e Manola Moslehi alle 20:35, poi prenderà il via la gara vera e propria.

