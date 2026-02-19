In queste ore è stata rivelata la giuria ufficiale di San Marino Song Contest 2026. La finale della nuova edizione della kermesse musicale si terrà il 6 marzo.

La giuria di San Marino Song Contest

Sta per partire la nuova edizione di San Marino Song Contest e anche quest’anno ne vedremo di belle. La finale della kermesse musicale, che vedrà la conduzione straordinaria di Simona Ventura, è prevista per venerdì 6 marzo e al termine della serata scopriremo chi rappresenterà il paese all’Eurovision Song Contest 2026.

La serata andrà in onda in diretta sul canale 550 di San Marino RTV e sarà trasmessa in diretta anche in streaming sulla piattaforma Rai Play. In attesa di scoprire cosa accadrà, in queste ore è emerso un retroscena sulla manifestazione che sta già facendo discutere. Andiamo a scoprire di che si tratta.

Il portale Affari Italiani ha infatti rivelato in anteprima la giuria di San Marino Song Contest. Ad affiancare Simona Ventura in questa avventura ci sarà un trio d’eccezione. Parliamo di Morgan, Red Ronnie e di Mara Venier. Sembrerebbe, tuttavia, che la presenza della conduttrice di Domenica In non sia ancora confermata.

Anche quest’anno dunque non mancheranno le emozioni. Ma chi sarà a vincere la kermesse e a volare a Vienna per la prossima edizione dell’Eurovision Song Contest? Non resta che attendere per scoprirlo. Appuntamento con la gara canora a venerdì 6 marzo, naturalmente in prima serata.

