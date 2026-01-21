Ballerina professionista, ecco chi è Lara Granata, velina di Striscia la Notizia. Ecco una scheda conoscitiva con tutte le curiosità sul suo conto: età, vita privata, fidanzato, carriera e dove seguirla su Instagram.

Chi è Lara Granata

Nome e Cognome: Lara Granata

Data di nascita: 1998

Luogo di nascita: Milano

Età: 27 anni

Professione: ballerina

Fidanzato: Lara è fidanzata con il ballerino Davide Toto

Profilo Instagram: @chere.cherry

Lara Granata età, altezza e biografia

Velina dell’edizione del 2026 di Striscia la Notizia, Lara Granata è una ballerina professionista. Ma di lei cosa sappiamo?

Le informazioni sulla sua biografia non sono tantissime. Tra le poche cose emerse se c’è chi si chiede quanti anni ha Lara di Striscia la Notizia e dov’è nata, possiamo affermare che è nata nel 1998 (non abbiamo trovato la data di nascita completa per dirvi il segno zodiacale) a Milano e ha 27 anni.

Ignote per ora anche le informazioni su altezza e peso della ballerina.

Quel che è certo invece, è che pratica danza da quando era una bambina e che in questi anni di carriera ha lavorato per tantissimi programmi televisivi e artisti noti e sogna un futuro di arrivare in America.

Vita privata: Lara di Striscia ha un fidanzato?

Lara Granata, velina di Striscia la Notizia, è fidanzata? Dalle immagini presenti in rete la ballerina ha un fidanzato. Si tratta del collega Davide Toto.

Non si conosce molto altro della sua vita privata, se non che ama leggere, l’arte (e il suo pittore preferito e Klimt) e la moda.

Dove seguire Lara velina di Striscia la Notizia: Instagram e social

Gli appassionati di social possono seguire la velina di Striscia la Notizia su Instagram. Lara Granata infatti ha un profilo decisamente molto attivo e curato, dove condivide tanto di sé e del suo lavoro.

Carriera

E la carriera? Lara Granata di Striscia la Notizia ha iniziato a studiare danza classica quando aveva 5 anni. Da quel momento non si è più fermata.

La ballerina pratica heels dance e ha preso parte a tantissimi progetti.

In Rai ha già lavorato a Tale e Quale Show, a The Voice Senior, ma anche a I Migliori Anni, Donne sull’orlo di una crisi di nervi. Altra soddisfazione è arrivata quando nel 2025 è stata nel corpo di ballo di Elodie a Sanremo.

Il suo sogno è quello di poter ballare nei grandi concerti live in America.

I migliori anni

Nel 2023 e nel 2024 abbiamo visto Lara Granata nel cast de I migliori anni, programma condotto da Carlo Conti.

L’anno che verrà

Sempre nel 2023 è stata anche la volta de L’anno che verrà, altra esperienza che le ha dato la possibilità di mettere in risalto il suo grande talento.

Tale e Quale Show

E ancora nel 2023 ha preso parte anche al corpo di ballo d Tale e Quale Show, programma del venerdì sera di Rai 1.

Donne sull’orlo di una crisi di nervi

Nel 2024 è stata protagonista del programma di Piero Chiambretti, Donne sull’orlo di una crisi di nervi, sempre nelle vesti di ballerina.

Cena di Natale

Al 2024 risale l’esperienza nel programma Cena di Natale. Esperienza vissuta tra i tanti con la collega Franceska Nuredini.

Lara Granata a Sanremo 2025

Altra grande opportunità è giunta nel 2025 quando ha calcato il palco del Teatro Ariston di Sanremo, come ballerina del corpo di ballo di Elodie.

The Voice Senior

Tra le altre esperienze recenti, nel 2025 è stata tra i ballerini di The Voice Senior, trasmissione condotta da Antonella Clerici.

Lara Granata velina a Striscia la Notizia

Il ritorno di Striscia la Notizia è fissato per il 22 gennaio 2026 con una serie di novità. A partire dal cast delle veline, che sono addirittura sei.

Tra loro citiamo la presenza di Lara Granata. Ma non sarà sola.

Le veline di Striscia la Notizia

Chi sono tutte le veline di Striscia la Notizia? Insieme a Lara troviamo: Alessia Anzioli, Ginevra Festa, Lavinia Circeo, Nausica Marasca e Virginia Stablum.

Ricordiamo che la trasmissione vede al timone di conduzione Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.