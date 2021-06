Sandro Giacobbe, storico fondatore della Nazionale Cantanti, insieme a Morandi, Mogol, Pupo, Tozzi e tanti altri, ha rilasciato un’intervista al nostro Armando Sanchez.

Il cantante settantunenne, che recentemente ha pubblicato il singolo Il nostro tempo lasciandosi ispirare dalla voglia di ricominciare dopo la pandemia, è intervenuto su Novella 2000 per difendere la sua squadra dal caso di Aurora Leone.

La componente del gruppo comico The Jackal ha sostenuto di essersi vista allontanare dal tavolo della Nazionale durante la cena che anticipava la tradizionale Partita del Cuore, in quanto donna. Un’accusa, questa, appoggiata dal collega della Leone, Ciro Priello, ma respinta con fermezza dal dirigente Gianluca Pecchini.

Ora, a esprimere solidarietà verso il proprio gruppo e lo stesso Pecchini è proprio Sandro Giacobbe, che definisce incredibili e ingiuste le illazioni della youtuber. Soprattutto, in virtù dell’impegno che la Nazionale ha sempre messo non solo nella beneficenza, ma anche nel coinvolgere le donne nei suoi progetti.

Per il cantante genovese tutto sarebbe nato da un fraintendimento:

“C’è stato un fraintendimento totale, perché non sapevamo chi fosse questa donna. Il comportamento della signora Leone non ha alcun senso. Sia io sia Pecchini non riusciamo a darci una spiegazione, anche perché la versione dei The Jackal non è assolutamente veritiera”.

E non lo sarebbe perché:

Per Sandro Giacobbe, Aurora Leone e Ciro Priello avrebbero accettato di spostarsi da un tavolo all’altro, innescando il putiferio che tutti conosciamo soltanto una volta terminato l’evento.

“La Leone e Priello hanno cambiato posto e hanno cenato come tutti gli altri. Non comprendiamo – parlo anche a nome di Pecchini – come a queste persone sia venuto in mente di far scoppiare un caso mediatico subito dopo. Sinceramente, in quarant’anni di lavoro con la Partita del Cuore, con tutto quello che noi artisti abbiamo fatto per la ricerca sul cancro, non tollero un atteggiamento simile. I The Jackal non sanno nulla di noi, non conoscono l’impegno che abbiano messo fino a oggi e dovrebbero informarsi meglio prima di parlare”.