Sangiovanni e l’amicizia speciale con Madame: un retroscena sui loro esordi

1 Sangiovanni e Madame sono amici

Forse non tutti lo sanno, ma l’allievo di Amici 20 Sangiovanni ha un’amicizia davvero speciale con Madame, la giovanissima cantante che, grazie anche a Sanremo, sta allargando la cerchia dei fan facendosi davvero notare per la sua musica e i messaggi che porta. Ma da dove nasce questa amicizia? Cosa lega questi due ragazzi così giovani, ma già tanto amati?

In un’intervista al settimanale Di Più la madre di Sangiovanni (vero nome Giovanni Pietro Damian) ha raccontato i momenti difficilissimi che il figlio ha passato quando frequentava la scuola media. L’essere preso di mira dai professori e finire per essere escluso anche dai compagni lo aveva portato a scatenare in lui momenti di rabbia incontrollata. Solo la musica, l’iniziare a scrivere in versi tutto ciò che aveva dentro, lo ha calmato.

Mio figlio si è calmato mettendosi a scrivere le canzoni che ora sentite ad Amici e tante altre che ancora ha nei cassetti della sua cameretta. Lasciare che la rabbia si riversasse sui fogli lo ha guarito, lo ha cambiato, al punto da attirare l’attenzione di una grande casa discografica, la Sugar di Caterina Caselli, che gli ha fatto incidere due brani: Non + e Parano!a, usciti tra maggio e giugno dell’anno scorso.

E l’incontro con la casa discografica di Caterina Caselli è avvenuta proprio grazie a Madame. I due, infatti, abitano nella stessa zona, in provincia di Vicenza, e quindi hanno avuto modo di fare amicizia e condividere le passioni.

Qui dalle nostre parti ha conosciuto Madame, la bravissima cantante il cui vero nome è Francesca Calearo che quest’anno è arrivata ottava a Sanremo con il brano intitolato Voce. È stata lei a portarlo all’attenzione di Caterina Caselli che ha deciso di puntare su di lui.

Ed infatti la stessa Madame tramite social supporta molto Sangiovanni. Proprio recentemente si è congratulata con lui per il disco di platino ottenuto con il brano “Lady”.

Ma la madre di Sangiovanni ha parlato anche della scelta di lui di andare ad Amici…