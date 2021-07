1 Il costo del capellino di Sangiovanni

Nella giornata di ieri finalmente, dopo tanta attesa, Sangiovanni ha rilasciato il video ufficiale di Malibù, uno dei tormentoni di questa estate 2021. Il pezzo è in cima alle classifiche musicali è il giovane cantante di Amici 20 non potrebbe che esserne più felice.

Proprio nella clip Sangiovanni lo vediamo indossare bari outfit. L’artista è rimasto fedele al suo stile sempre molto originale, che ha attirato l’attenzione anche nel corso del talent show. Anche nel video non mancano quindi abiti alla moda, come le sneakers a fiori o il look verde militare con bermuda. Ma ad avere successo è stato il cappello scelto da Sangiovanni. Quale dei tanti, direte voi? Facciamo riferimento al cappello modello pescatore che, come riportato da Fanpage.it “lo ha declinato in un’originalissima versione tye-dye sui toni del rosa con le orecchie da gattino sul capo”.

L’accessorio, come riportato dal sito, appartiene al brand GCDS e come potete vedere anche nella foto di copertina ha diverse particolarità. In molti si chiedono quale sia il costo. Secondo quanto raccolto dal portale sul web è venduto alla cifra di 228 Euro, anche se adesso pare si possa acquistare con sconto.

Nella clip del pezzo compare anche la sua fidanzata Giulia Stabile, la quale ha realizzato la coreografia, già viralissima sui social. A proposito del balletto è stato realizzato anche un video tutorial per imparare i passi. Lei indossa invece una bellissima collana con la scritta “Amore”.

Di lei e di molto altro ha parlato di recente a Radio Deejay il cantante. Andiamo a rileggere le parole di Sangiovanni a riguardo…