1 Parla l’attrice insieme a Sangiovanni

Nelle ultime ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stato Sangiovanni. Il giovane cantante qualche sera fa ha partecipato al consueto evento benefico di Unicef organizzato da LuisaViaRoma, ma nel corso della serata è accaduto qualcosa che ha fatto discutere il web. L’ex volto di Amici 20 è stato infatti avvistato in compagnia dell’attrice Clara Soccini, venendo accusato di averla baciata! Tuttavia poco dopo a fare chiarezza ci ha pensato Deianira Marzano, che analizzando meglio il filmato ha capito come i due in realtà stessero solo chiacchierando in amicizia. Nelle ultime ore però proprio la Soccini ha ricevuto decine di messaggi sui social, venendo duramente criticata. Dopo aver capito quello che stava accadendo, l’attrice ha deciso di rompere il silenzio, e facendo un piccolo sfogo ha affermato:

“Grazie alle ragazze che mi han spiegato la situazione. Non ne sapevo nulla e non capivo cosa stesse succedendo. Detto questo non date retta a ogni parola che viene detta o scritta sui social per favore e prima di scrivere a una persona siate certi delle cose”.

Solo qualche giorno fa nel mentre a parlare è stata Giulia Stabile, che nel corso di un’intervista ha svelato come procede la sua storia con Sangiovanni, nonostante le malelingue. Queste le dichiarazioni della ballerina:

“È vero sono giovanissima ma la voglio una famiglia. Non vedo l’ora di averne una mia. Magari non subito, certo. È vero, ho solo vent’anni e quello con Sangiovanni è il primo amore. Ma non conta soltanto la giovane età o il fatto che sia il primo amore. Conta che tipo di persona hai a fianco e la persona che ho io al mio fianco penso proprio sia la persona giusta per me. Anche se tanti mi dicono: ‘È il primo fidanzato, è troppo presto, eccetera’. Ho conosciuto Sangiovanni a un’età consapevole e sono consapevole che sia per me la persona giusta. Quindi, se me lo chiedi ti dico: ‘Sì, Sangiovanni è la persona con la quale vorrei avere una famiglia’”.

Sempre in questi giorni Sangiovanni è finito anche nel mirino della stampa e si è così trovato a intervenire. Rivediamo cosa è accaduto.