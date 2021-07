Sangiovanni fa una rivelazione sul suo nome d’arte e spiega perché non voleva usarlo

1 Sangiovanni voleva chiamarsi solo Giovanni

Ieri pomeriggio, martedì 13 luglio, Sangiovanni è stato ospite a Radio Deejay nel programma SayWaaad. Nell’ospitata di un’ora il cantante ha parlato del momento di grande successo che sta vivendo e dell’estrema felicità che ha nell’iniziare il suo tour, prima estivo in alcune piazze d’Italia e poi invernale.

Per i più curiosi, ha anche rivelato che il videoclip di Malibu, attesissimo dai fan, sta per arrivare. È quasi pronto e mancano solo alcuni dettagli. Infatti è stato girato a inizio luglio in un paio di giorni ed era presente, come ci si poteva aspettare, anche la fidanzata Giulia Stabile insieme ad altri ballerini. Quindi ci si aspetta qualcosa di divertente e fenomenale.

Tra battute, giochi e scherzi, Sangiovanni ha risposto alla domanda di una fan che scriveva dalla Germania riguardo il suo nome d’arte. L’ascoltatrice gli ha infatti chiesto se ci fosse stato un momento nella sua vita in cui avrebbe voluto essere solo Giovanni e non Sangiovanni. Il cantante a questo punto ha fatto una rivelazione, raccontando come lui all’inizio non avrebbe voluto un nome d’arte ma usare semplicemente il suo:

Io ho sempre voluto essere solo Giovanni, ancora oggi sono solo Giovanni, tanto che il mio nome d’arte all’inizio non doveva essere un nome d’arte. Volevo mettere il mio nome perché tra il personaggio e la persona non c’è nessuna differenza. Certo, la mia vita è diversa, ma sono la stessa persona, con gli stessi ideali, anche prima di essere quello che sono oggi.

Proprio ad Amici Sangiovanni aveva detto di aver poi scelto questo pseudonimo perché da piccolo, quando succedeva qualcosa, lui diceva che non era mai colpa sua. E sua madre, con il modo di dire veneto, gli rispondeva a presa in giro: “sei un santo”. Ed è per questo che ha scelto Sangiovanni, ma lui non si reputa affatto un santo.

Ecco il video integrale della sua ospitata a Radio Deejay:

Tra l’altro l’emittente radiofonica gli ha fatto anche una serie di domande riguardo alcune persone e cose. E sulla fidanzata Giulia Stabile ha detto qualcosa di davvero dolce…