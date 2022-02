Beppe Vessicchio assente a Sanremo 2022

Qualche tempo fa avevamo ricevuto la notizia secondo la quale Beppe Vessicchio avesse contratto il Coronavirus e non sarebbe stato presente a Sanremo 2022:

Sono a a casa positivo. Ho dovuto mandare un sostituto a fare le prove con Le Vibrazioni. Spero entro lunedì di riacquisire la libertà e poter raggiungere Sanremo in tempo per il Festival. Sono positivo al Covid da diversi giorni, senza grandi sintomi. Ho ancora un po’ di raucedine e quindi voglio aspettare a fare il tampone ancora un paio di giorni. Non voglio rischiare di risultare ancora positivo. […] Quest’anno con la enorme diffusione del virus è forse ancora più complesso dell’anno scorso. Hanno avuto già diversi casi nell’orchestra e nel coro. E nel coro, che prova e si esibisce naturalmente senza mascherina, questo vuole dire ogni volta far stare a casa tutti per diversi giorni e convocare altri. Ci vuole grande pazienza. Ma io sono fiducioso.

Tuttavia, pochi giorni dopo, lui stesso aveva annunciato di essere guarito e che sarebbe stato presente al Festival di Sanremo 2022 per dirigere Le Vibrazioni sul brano “Tantissimo“. Questa sera, però, 2 febbraio il pubblico a notato che non è ancora presente all’Ariston. L’Ansa aveva dato la notizia, due giorni fa, dell’assenza di Beppe Vessicchio alle prove. Questo, sembrerebbe, a causa di alcuni ritardi tecnici dovuti alla riconsegna del green pass. Il portale aveva assicurato la sua presenza nella seconda serata, ma così non è stato.

Possiamo, quindi, pensare che i problemi relativi al suo green pass si siano protratti nel tempo. Speriamo il maestro d’orchestra possa partecipare almeno a una delle prossime sere. Vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più. Continuate a seguirci per tante altre news.

Novella 2000 © riproduzione riservata.