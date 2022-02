Fiorello si misura la febbre e Sanremo 2022

Questa sera ha avuto inizio la nuova edizione del Festival di Sanremo 2022. Abbiamo già visto alcuni cantanti esibirsi sul palco dell’Ariston, come per esempio Yuman, Achille Lauro, Noemi e Gianni Morandi. Il primo ospite salito sul palco, inoltre, è stato Fiorello che ha divertito molto il pubblico, come suo solito. Ha fatto diverse battute sul suo ritorno al Festival e ha anche sdrammatizzato sui vaccini.

L’entrata è stata di grande effetto. Con il termometro in mano ha fatto il suo ingresso all’Ariston misurando la temperatura ad alcuni dei presenti che seduti si stavano godendo lo spettacolo. Poco prima di fare il suo ingresso, però, se l’è misurata da solo. Il pubblico da casa ha, però, notato qualcosa di molto strano. L’indicatore, invece, di diventare verde è diventato rosso. Qualcuno ha fatto entrare il comico anche se sta poco bene? Assolutamente no!

Cos’è successo, allora? La spiegazione è molto semplice e diversi utenti su Twitter lo hanno fatto notare. Si trattava semplicemente di un riflesso degli schermi. In un’altra immagine, infatti, possiamo notare come lo schermo sia scuro (QUI per la foto). Al momento, quindi, non c’è pericolo di Coronavirus. Soltanto un trucco che ha ingannato gli occhi di molte persone da casa. Speriamo che tutte le altre serate proseguiranno per il meglio.

Non ci resta, adesso, che attendere e scoprire la classifica parziale della prima serata di Sanremo 2022. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news sul Festival e non soltanto.

