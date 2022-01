1 Maria De Filippi a Sanremo 2022

Mancano ormai pochissime settimane alla partenza di Sanremo 2022 e tutto inizia a essere pronto per la prima attesissima puntata. Come è ben noto da mesi anche quest’anno alla conduzione e alla direzione artistica del Festival ci sarà Amadeus, che per la terza volta di fila ha deciso di mettersi in gioco. Lo scorso mese il presentatore ha annunciato i nomi dei Big che si scontreranno, e senza dubbio ne vedremo di belle. Pochissime ore fa come se non bastasse Amadeus ha anche svelato i nomi delle 5 donne che lo affiancheranno sul palco serata dopo serata.

In questi giorni intanto verranno anche annunciati tutti gli ospiti che parteciperanno alla kermesse musicale, e al momento soltanto due sono le conferme: Checco Zalone e Cesare Cremonini. Adesso però arriva un’altra grande notizia, che sta già facendo discutere il web.

Secondo Economy infatti a salire sul palco di Sanremo 2022 come ospite sarà nientemeno che Maria De Filippi! Non è la prima volta come sappiamo che la conduttrice prende parte alla manifestazione, ma stavolta il suo ruolo sarà fondamentale. Il celebre volto Mediaset infatti arriverà all’Ariston insieme a Elodie e a Frida Bollani per presentare ufficialmente i giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026!

Sul palco del Teatro Ariston appariranno anche Maria De Filippi, Elodie e Frida Bollani a #Sanremo2022 per lanciare #MilanoCortina2026 (da Economy) — Andrea Conti (@IlContiAndrea) January 12, 2022

Di certo il ritorno di Maria De Filippi al Festival è attesissimo, e senza dubbio non mancheranno grandi emozioni. Nel mentre negli ultimi giorni a finire al centro dell’attenzione mediatica è stato Gianni Morandi, che ha rischiato la squalifica dalla kermesse. Rivediamo cosa è accaduto.