1 Le conduttrici di Sanremo 2022

In questi giorni stanno cominciando a uscire sempre più indiscrezioni sul Festival di Sanremo 2022. Tutto ha avuto inizio da dopo che Amadeus ha rivelato ufficialmente i Big che vedremo salire sul palco dell’Ariston. In seguito, poi, è uscita quella che sarebbe la lista degli artisti che sarebbero stati esclusi dalla kermesse musicale. Dagospia, in queste ultime ore, come riporta anche Gossip e TV, poi ha rivelato anche quali potrebbero essere le conduttrici che potrebbero andare al fianco di Amadeus.

Uno dei volti sarebbe ancora Alessia Marcuzzi. Su di lei c’è particolare incertezza e si vocifera molto. In un primo momento sembrava certa, poi non più: “In questi giorni Amadeus sta pennellando il suo Festival di Sanremo. Gli occhi del conduttore sono caduti su Alessia Marcuzzi a cui vorrebbe proporre la co-conduzione per tre serate. Mancano solo i dettagli. Sempre più lontano Fiorello, come avevamo anticipato (Il conduttore ha silenziato i social network). Sempre più vicino, invece, il ritorno di Roberto Benigni all’Ariston“. Adesso sembrerebbe essere ritornata all’interno della rosa delle candidate. Ma ce ne sono anche altre.

Secondo quanto riporta il portale, infatti, si starebbe parlando dell’ex Miss Italia e attrice Miriam Leone. Anche l’attrice, amata di recente per il suo ruolo in Doc – Nelle tue mani, Matilde Gioli sarebbe tra le favorite. Chiacchierato, poi, anche il ritorno di Matilda De Angelis. La giovanissima attrice, che ha anche recitato con Nicole Kidman e Hugh Grant, tornerebbe per la seconda volta all’Ariston. Per il momento sono solo rumor. Dovremo attendere conferme ufficiali prima di sapere quali donne calcheranno il palco di Sanremo 2022. Staremo a vedere.

Nel frattempo il Festival porta già le prime polemiche a distanza di un paio di mesi dal suo inizio. Di recente, infatti, Francesco Monte ha criticato una scelta compiuta da Amadeus e dal suo team. Continuate a leggere per saperne di più…