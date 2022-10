Alex e Sissi di Amici 21 hanno presentato una canzone insieme per Sanremo 2023: l’indiscrezione

1 Alex e Sissi avrebbero presentato una canzone insieme a Sanremo

C’è già molto attesa per Sanremo 2023, grazie anche ad Amadeus che negli ultimi anni sta regalando un grandissimo cast sia dal punto di vista degli artisti in gara che per quanto riguardo co-conduttori e ospiti. E proprio da pochi giorni si sono chiuse le candidature per partecipare come cantanti in gara.

A tal proposito stanno uscendo le prime indiscrezioni su chi potrebbero essere gli artisti che gareggeranno. Molti nomi importanti e anche cantanti emergenti che piacciono tanto al pubblico. Ma oggi è uscita una lista di alcuni cantanti che avrebbero presentato una canzone per entrare in gara.

Tra questi ci sarebbero anche due ex allievi di Amici 21 che piacciono molto al pubblico. In tanti avevano commentato nei mesi scorsi che sarebbero perfetti insieme a Sanremo 2023 visti i duetti che hanno regalato nel corso del Serale. Stiamo parlando di Alex e Sissi, artisti molto bravi usciti come detto dalla scorsa edizione del talent di Maria De Filippi e arrivati rispettivamente secondo e terza nella categoria canto.

Secondo quanto riportato da All Music Italia, infatti, i due giovani cantanti si sarebbero presentati insieme ai “provini” per la nuova edizione del Festival della canzone italiana. Inutile dire che i fan sono già impazziti, perché sanno già come funzionano le loro voci insieme. Quindi c’è grande curiosità sulla canzone.

Nella lista ci sono anche tanti artisti importanti e molti altri duetti sorprendenti oltre a questo. Andiamo a vedere cosa dicono le indiscrezioni…