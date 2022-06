1 Drusilla Foer a Sanremo 2023?

Mancano ancora diversi mesi alla partenza di Sanremo 2023, tuttavia la grande macchina della kermesse musicale si è già messa in movimento. Come sappiamo a tornare nuovamente come conduttore e direttore artistico per la quarta volta di fila sarà Amadeus, che è già stato confermato anche per l’edizione 2024. Proprio nelle prossime settimane il presentatore sceglierà il cast dei Big in gara, e non solo, e di certo non mancheranno grandissimi colpi di scena. In queste ore intanto è arrivata una notizia che sta già facendo discutere il web.

Stando a quello che svela TvBlog, sembrerebbe che Amadeus vorrebbe portare a Sanremo 2023 Drusilla Foer! Come sappiamo il personaggio di Drusilla è stato ospite della terza serata della kermesse musicale e proprio in questa occasione ha riscontrato un successo incredibile. Successo dunque che Amadeus vorrebbe ripetere. Tuttavia al momento non è ancora ben chiaro in che ruolo potremmo vedere la Foer. Questo quanto riporta TvBlog:

“Stando a quanto risulta a TvBlog, Amadeus vorrebbe coinvolgere Drusilla Foer anche nell’edizione 2023, di cui ha già iniziato ad occuparsi come direttore artistico e conduttore. In base alle indiscrezioni in nostro possesso, nei giorni scorsi Amadeus avrebbe espresso il suo desiderata direttamente a Gianluca Gori, l’attore e regista che porta in scena il personaggio di Drusilla Foer. In questa fase nulla sarebbe stato ancora deciso in maniera definitiva, ma l’iniziativa di Amadeus appare un segnale molto significativo e sarebbe stata accolta con entusiasmo dalla controparte. Soltanto nei prossimi mesi si comprenderà in che misura e in che termini si declinerà la presenza della Foer sul palco del teatro Ariston. La sensazione, ad oggi, è che Drusilla Foer possa essere la protagonista di un segmento televisivo correlato direttamente al Festival, come, per esempio, il PrimaFestival”.

Mentre attendiamo di capire se davvero Drusilla Foer sarà a Sanremo 2023, qualche giorno fa Amadeus ha ammesso che vorrebbe portare sul palco anche una della cantanti italiane più famose di sempre. Rivediamo di chi si tratta.