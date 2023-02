Sanremo

Andrea Sanna | 7 Febbraio 2023

Sanremo 2023

Un Big di Sanremo 2023 è fidanzato?

Questa sera debutta ufficialmente la settantatreesima edizione del Festival di Sanremo 2023 e gli scoop non sembrano mancare. Tra i tanti ne abbiamo uno lanciato direttamente da Dagospia. Secondo il sito uno dei Big in gara alla manifestazione canora avrebbe una relazione con un ragazzo del suo entourage.

Precisiamo fin da subito che si tratta di uno dei tanti pettegolezzi e non vi è assoluta certezza riguardo quanto emerso o, comunque, prove valide che possano testimoniare la cosa. Almeno a oggi. Dunque ci limitiamo a riportare la notizia lanciata da Dagospia sul cantante di Sanremo 2023 e il flirt amoroso di cui tanto si parla. Ecco quanto gentilmente riportato:

“Tra due cantanti del Festival di Sanremo corre buon sangue, forse anche troppo”. Queste le prime righe con cui il sito di Roberto D’Agostino ci presenta questo gossip. Ma non è finita qui. Vediamo quanto si legge a riguardo al cantante di Sanremo 2023: “Uno è molto “colorato” e già lo si è visto sul palco dell’Ariston. L’altro è fidanzato con un ragazzo del suo entourage e quest’anno ha mietuto successi. Aiutino: hanno due nomi strani”.

Quindi come apprendiamo si tratta di un concorrente molto “colorato” che abbiamo già avuto modo di conoscere prima di Sanremo 2023 sempre al Teatro Ariston in passato. Mentre l’altro sarebbe un ragazzo dell’ambiente che proprio quest’anno avrebbe ottenuto dei successi. Altro indizio che dà Dagospia, come letto nella descrizione e che, entrambi, hanno dei nomi strani.

Non è chiaro dunque a chi si faccia riferimento e, come dicevamo, riportiamo la notizia, evitando però di lanciare qualsiasi tipo di ipotesi a riguardo sui Big in gara a Sanremo 2023. Vedremo se in futuro emergeranno altri dettagli a riguardo oppure no.

