Piscina in giardino e panorama mozzafiato: ecco la mega-villa dove alloggia Chiara Ferragni a Sanremo (FOTO + VIDEO)

Sanremo

Debora Parigi | 7 Febbraio 2023

Chiara Ferragni Sanremo 2023

Chiara Ferragni a Sanreno 2023

Parte il Festival di Sanremo 2023 condotto per il quarto anno di fila da Amadeus che avrà accanto a sé per tutte e cinque le serate Gianni Morandi. Ma ci sono anche altre quattro co-conduttrici che si divideranno nelle varie serate e tra queste (tra l’altro la prima annunciata) c’è Chiara Ferragni.

Per l’occasione la nota influencer, ma più precisamente imprenditrice digitale, ha affittato una villa a Sanremo per alloggiare dai giorni che anticipano il Festival e per tutta la durata dell’evento. Insieme a lei anche i figli e i genitori per poter badare a Leone e Vittoria quando lei lavora. A Sanremo c’è anche Fedez, ma poiché lui ha un angolo con il suo programma Muschio Selvaggio, la coppia alloggia in due luoghi diversi. Vediamo quindi com’è la villa di Chiara da quello che lei stessa ha pubblicato sui social.

Casa a due piani

Dalle storie e foto messe da Chiara Ferragni non vediamo molti particolari e nemmeno le stanze della villa che lei ha preso in affitto per il Festival di Sanremo.

Ma da questa foto pubblicata in cui mostra l’abbigliamento della sua linea fa capire che è una casa a due piani. Vediamo infatti alle sue spalle una scala che scende giù e nello specchio si nota una terrazza.