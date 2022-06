1 I fan di Luigi Strangis vs i fan di LDA

È trascorso poco più di un mese da quando Luigi Strangis ha vinto Amici 21, e in queste settimane il cantante sta lavorando senza sosta. Solo pochi giorni fa infatti l’ex allievo del talent show ha pubblicato il suo EP, e attualmente è impegnato con un tour instore, oltre che con le prime esibizioni live. Nel mentre già da tempo si mormora che Luigi possa partecipare al Festival di Sanremo 2023, e secondo diverse indiscrezioni Amadeus avrebbe messo gli occhi proprio sul vincitore di Amici 21. Tuttavia pare che Strangis possa non essere l’unico a prendere parte alla prossima edizione della kermesse musicale.

Secondo i più infatti sembrerebbe che anche Alex Wyse possa salire sul palco del Teatro Ariston, nonostante al momento non ci siano ancora certezze in merito al cast ufficiale. Nelle ultime ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta facendo discutere il web. Stando al pensiero di numerosi utenti sui social, in particolare su Twitter, Amadeus potrebbe decidere di puntare a sorpresa su un altro allievo di Amici 21: LDA! Come sappiamo infatti l’EP del figlio di Gigi D’Alessio sta raggiungendo numeri da capogiro, e ciò potrebbe spingere il conduttore a scegliere proprio il cantante partenopeo.

A quel punto sui social sono partiti diversi scontri tra i fan di Luigi Strangis e quelli di LDA. Secondo i primi infatti sarebbe proprio il vincitore del talent show a meritare la partecipazione a Sanremo 2023. Ma non solo. Non sono mancati anche numerosi attacchi a Luca per via di suo padre. Le malelingue infatti sono ancora convinte che Gigi D’Alessio possa in qualche modo intercedere per suo figlio, scavalcando così tutti gli altri artisti. A intervenire sono così stati i fan di LDA, che non solo hanno preso le parti del loro artista, ma hanno sottolineato come la vittoria ad Amici non significhi avere di diritto un pass per la kermesse.

Ma cosa potrebbe accadere dunque? Facciamo un punto sulla situazione.