Sanremo

Vincenzo Chianese | 6 Febbraio 2023

Sanremo 2023

Le esibizioni dei Big nelle prime due serate di Sanremo 2023

Finalmente ci siamo! Domani sera parte ufficialmente il Festival di Sanremo 2023, e tutto è pronto per la prima serata della nuova edizione della kermesse musicale. In questi ultimi giorni nel mentre Amadeus ha definito i dettagli finali delle 5 puntate, e non mancheranno le emozioni e i colpi di scena. Il conduttore e direttore artistico del Festival della canzone italiana ha anche annunciato gli ospiti che sera dopo sera saliranno sul palco dell’Ariston, e ne vedremo senza dubbio di belle. Nel mentre poco fa è stato rivelato come i 28 Big si esibiranno nel corso delle prime due serate. L’ordine attualmente è ancora casuale, tuttavia sappiamo che domani sera, durante la prima diretta, ascolteremo le canzoni di:

Anna Oxa

Gianmaria

Mr. Rain

Marco Mengoni

Ariete

Ultimo

Coma_Cose

Elodie

Leo Gassman

Cugini di Campagna

Gianluca Grignani

Olly

Colla Zio

Mara Sattei

Nel corso della seconda serata di Sanremo 2023 invece si esibiranno il resto dei Big in gara, che sono:

Will

Modà

Sethu

Articolo 31

Lazza

Giorgia

Colapesce Dimartino

Shari

Madame

Levante

Tananai

Rosa Chemical

LDA

Paola e Chiara

Ma cosa accadrà e chi sarà a vincere il Festival di Sanremo 2023? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre vi ricordiamo l’appuntamento con la prima serata del Festival della canzone italiana per domani sera, naturalmente su Rai 1.