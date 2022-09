1 LDA e Gigi D’Alessio a Sanremo 2023 insieme?

LDA è stato uno dei concorrenti di Amici 21 più amati e la carriera che sta avendo fuori dal talent ne è la prova. Tanto che si sta parlando in queste ore, di una sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023 insieme al padre Gigi D’Alessio. Il cantante, infatti, ha sempre creduto in lui, fin da quando Luca era solo un bambino. Ospite di un programma di Paolo Bonolis, diversi anni fa, Gigi aveva affermato:

Tu pensa che Luca adesso ha due anni e mezzo. Ed è nato veramente tra un concerto e l’altro, eh. Io tornavo dall’Australia e ho avuto la fortuna di vederlo nascere. Il giorno dopo sono ripartito per gli Stati Uniti. Altrimenti nemmeno avrei assistito al parto, alla nascita di Luca. La cosa più bella è che quel bambino lì, vedi? Te lo dico a distanza di una quindicina d’anni, diventerà uno dei più grossi musicisti. […] Perché è un qualcosa di eccezionale. Guarda, mi imbarazza la sua musicalità.

A lanciare il rumor secondo il quale Gigi D’Alessio e LDA potrebbero diventare concorrenti Big a Sanremo 2023 è stato Amedeo Venza sul suo profilo Instagram. Al momento non abbiamo nessuna certezza. Si tratta solo di un’indiscrezione e come tale va presa assolutamente con le pinze. Non appena avremo maggiori informazioni non esiteremo ad aggiornarvi. Nel frattempo, però, sono tante le notizie che già sono trapelate a proposito del Festival. Si vocifera che Amadeus vorrebbe Britney Spears come ospite.

Ma non solo. Oltre che di LDA si è parlato anche di Luigi Strangis. In questo caso, però, si dice che l’ex cantante di Amici non parteciperà veramante. Staremo a vedere. Nel mentre andiamo a vedere altre curiosità i merito ai co-conduttori delle varie serate. Ecco chi affiancherà il presentatore…