Sanremo 2024, Amadeus viene celebrato dalla Regione Liguria con un attestato di cittadinanza ligure

Nicolò Figini | 9 Febbraio 2024

Il Presidente della Regione Liguria ha donato, in conferenza stampa per Sanremo 2024, l’attestato di cittadinanza ligure ad Amadeus

Questa mattina ha avuto inizio la nuova conferenza stampa in occasione della quarta puntata del Festival di Sanremo 2024. Amadeus ha ricevuto due doni speciali da parte del Presidente Regione Liguria Giovanni Toti.

L’attestato di cittadinanza ligure donato ad Amadeus

Questa mattina i giornalisti hanno potuto partecipare alla nuova conferenza stampa relativa alla quarta serata del Festival di Sanremo 2024. Amadeus ha presentato la scaletta completa e l’ordine di uscita dei Big presenti durante la puntata dedicata alle cover.

A prendere la parola tra i primi è stato Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria, il quale ha fatto i complimenti al presentatore per il suo grande impegno in questi cinque anni e lo ha elogiato per aver portato un’enorme quantità di persone in città:

“Faccio i complimenti ad Amadeus per questo suo ultimo – dicono – Festival, straordinario sul palco e nella città di Sanremo. È sempre un momento magico per il Ponente, e quest’anno come non mai c’è gente da tutte le parti, fino a tarda notte“.

È un momento di vitalità nel quale è presente anche Regione Liguria, con una cartolina che anche se antitetico a quanto accade nel mondo dà un messaggio di ottimismo. Il palco di Sanremo è sempre stato un’occasione per trattare anche argomenti d’impegno sociale”.

Giovanni Toti a questo punto ha consegnato ad Amadeus un attestato di cittadinanza ligure in pergamena, e un pestello per superare anche l’esame più impegnativo: imparare a fare il pesto per dirsi veramente cittadino ligure.

Si tratta di un saluto simbolico relativo al suo addio al Festival. Un momento che ha fatto scattare l’appaluso da parte della Sala Stampa e si è concluso con i ringraziamenti del presentatore.