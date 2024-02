Sanremo 2025, Valeria Marini si candida come Big in gara e sogna un duetto con Malgioglio

Sanremo

Nicolò Figini | 26 Febbraio 2024

Sanremo 2025

Nel corso di un’intervista Valeria Marini si è candidata come cantante per il Festival di Sanremo 2025. Le sue parole

Nel corso di un’intervista a “Da noi a ruota libera” Valeria Marini ha confessato alla conduttrice che le piacerebbe partecipare al Festival di Sanremo 2025 come cantante in gara.

Valeria Marini a Sanremo 2025?

La scorsa settimana Valeria Marini ha partecipato in coppia con Alba Parietti alla prima puntata speciale di “Tale e Quale Show” dedicata al Festival della canzone italiana. Insieme si sono esibite sulle note di “Siamo donne” nei panni di Sabrina Salerno e Jo Squillo. L’esibizione ha suscitato commenti in parte negativi da parte di Cristiano Malgioglio ma ha divertito molto il pubblico.

Nel corso di un’intervista a “Da noi a ruota libera“, quindi, la Marini ha affermato di essere sempre stata soggetta a critiche da parte di diversi detrattori. Nel tempo l’hanno accusata di non sapere fare niente: cantare, ballare o recitare. Lei però, anche se non starebbe a lei, ci tiene a precisare:

“Io sul palcoscenico ci so stare e insomma, so fare tutto, parlo anche tre lingue. E ci sono state persone che avevano dato giudizi non giusti nonostante io avessi fatto delle belle cose. Alla fine quel che importa è ciò che pensa il pubblico”.

Parlando della sua passione per il canto, poi, Valeria Marini ha confessato di volersi candidare come cantante Big a Sanremo 2025. In passato era stata co-conduttrice, ma ora vorrebbe tornare in una nuovissima veste:

“…Il giornalista mi ha chiesto se mi piacerebbe tornare a Sanremo e ho risposto di sì, ma in un altro ruolo. Quale? Mi piacerebbe anche come cantante. Un duetto con Malgioglio mi piacerebbe, sì”.

Il sogno della Marini non sappiamo se si realizzerà, ma tutti i suoi fan sperano che possa avverarsi. Manca ancora diverso tempo per Sanremo 2025 e prima di tutto bisognerà capire chi troveremo alla conduzione dopo l’addio di Amadeus e Fiorello.