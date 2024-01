Sanremo 2024, carrellata di ospiti al Festival: da Sabrina Ferilli al cast di Mare Fuori

Sanremo

Sanremo 2024

In queste ore sono state riportate alcune indiscrezioni sugli ospiti che dovrebbero salire sul palco del Festival di Sanremo 2024 accanto ad Amadeus.

Gli ospiti di Sanremo 2024

Martedì 6 febbraio 2024 avrà inizio il Festival di Sanremo, per la precisione l’ultimo che verrà condotto da Amadeus. Tra gli ospiti confermati sappiamo che ci sarà un attore di Hollywood molto noto, ovvero Russell Crowe.

Nella giornata di oggi, inoltre, sono stati rivelati ufficialmente gli artisti che compariranno nella serata dedicata ai duetti. Tuttavia, in molti si chiedono quali saranno gli altri ospiti della kermesse.

Pare che sul palco dell’Ariston saliranno vecchie conoscenze e anche qualche volto nuovo. A rivelare le indiscrezioni ci ha pensato Il Messaggero.

Siete curiosi di scoprire di chi stiamo parlando? Cominciamo subito…

Sabrina Ferilli

Ospiti Sanremo 2024: Sabrina Ferilli

Si parte dal ritorno di Sabrina Ferilli a due anni di distanza dalla sua ultima apparizione sul palco dell’Ariston.

In questo caso arriverebbe per promuovere la sua nuova fiction “Gloria“, che andrà in onda la settimana dopo il Festival.

Al momento non sappiamo se tutto ciò si concretizzerà o in quale serata la vedremo.

Continua…