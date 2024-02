Sanremo 2024, il favorito alla vittoria Geolier si piazza al secondo posto: la reazione del rapper

Sanremo

Nicolò Figini | 11 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Ieri sera è stata svelata la classifica finale di Sanremo 2024 e a vincere è stata Angelina Mango. Geolier invece si è classificato al secondo posto: la sua reazione.

La reazione di Geolier al secondo posto a Sanremo 2024

Ieri sera è andata in onda la quinta e ultima puntata del Festival di Sanremo 2024 e in conclusione, una volta svelata la classifica finale fino alla sesta posizione, abbiamo scoperto che tra i primi cinque c’erano: Irama, Annalisa, Angelina Mango, Geolier e Ghali.

A vincere è stata la Mango, che ha fatto ballare tutti quanti sulle note de “La noia” e la sera prima ha commosso con la cover de “La rondine“. Al secondo posto, invece, uno dei favoriti alla vittoria, ovvero Geolier. Il rapper napoletano, all’interno della classifica provvisoria, era arrivato primo e per tale ragione tutti pensavano che il risultato non sarebbe variato.

E invece con grande sorpresa di tutti quanti è sceso di una posizione ottenendo la medaglia d’argento. Ma qual è stata la sua reazione nella notte? Al momento pare che abbia scelto il silenzio insieme al suo staff. Il Big di Sanremo 2024 non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione e in molti si chiedono il motivo.

Forse il motivo potrebbe risiedere nel fatto di tutti i commenti negativi che gli sono arrivati dalla serata delle cover (da lui vinta) in poi. A diversi spettatori non è andata giù questa vittoria e di conseguenza hanno cominciato a insultarlo sui social. Forse vuole mantenere un profilo più basso, ma non lo sappiamo per certo. Lo scopriremo solo più avanti non appena deciderà di rompere il silenzio.

Non appena sapremo qualcosa di più non esiteremo ad aggiornarvi. Nel frattempo non ci resta che gustarci la puntata di questo pomeriggio di Domenica In all’interno della quale troveremo sicuramente anche Geolier.