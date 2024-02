Sanremo

Vincenzo Chianese | 6 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Ieri sera Alessandra Amoroso ha sfilato sul green carpet del Festival di Sanremo 2024 quando ha un tratto ha accontentato la richiesta di un fan, che le ha chiesto un autografo.

Il dolce gesto di Alessandra Amoroso

Ci siamo! Oggi inizia ufficialmente il Festival di Sanremo 2024 e stasera per la prima volta i 30 Big in gara presenteranno le loro attesissime canzoni. A salire sul palco sarà naturalmente anche Alessandra Amoroso, che nel corso della kermesse presenterà il brano Fino a Qui, che ha già convinto a pieno la stampa. Nel mentre anche i fan aspettano con grande ansia di scoprire come l’ex vincitrice di Amici stupirà e di certo le aspettative non verranno deluse. Ieri sera intanto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che nelle ultime ore ha fatto discutere il web.

Come da tradizione, si è svolta la sfilata dei 30 Big sul green carpet davanti il Teatro Ariston e tutti gli artisti sono stati accolti da una folla in delirio. Ad arrivare è stata anche la Amoroso stessa, che è apparsa in splendida forma, più bella e sorridente che mai. Poco prima che la cantante lasciasse il carpet però qualcosa ha attirato la sua attenzione.

Un fan ha infatti chiamato Alessandra Amoroso con la speranza di ricevere un autografo e a quel punto l’artista salentina si è fermata per accontentare la richiesta. Il video del momento ha in breve fatto il giro dei social e non sono mancati i commenti degli utenti. In molti infatti hanno ricordato la polemica che ha travolto Alessandra un anno e mezzo fa, quando aveva negato un autografo a una fan.

La Amoroso nel mentre stasera si prepara ad affrontare il palco dell’Ariston e senza dubbio ne vedremo di belle. A lei dunque va il nostro più grande in bocca al lupo.