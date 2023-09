Sanremo

8 Settembre 2023

Sanremo 2024

Max Pezzali a Sanremo 2024?

Tra le curiosità del Festival di Sanremo 2024 Amadeus ha rivelato di aver ascoltato molti più brani rispetto alla scorso anno. Di conseguenza la selezione dovrà essere ancora più accurata: “Posso prevedere una presenza notevole. L’anno scorso ho ascoltato 300 brani, quest’anno penso arriveremo a 400“. Successivamente ha anche risposto alla domanda se Fiorello tornerà con lui sul palco dell’Ariston:

“Lo conosciamo Ciuri. Figuriamoci se sa qualcosa a settembre, considerando che anche la settimana prima del Festival può inventarsi qualcosa per stupire. Fiorello è un amico fraterno e non può esserci Sanremo senza la sua presenza, poi come questo accadrà è sempre una sorpresa.

Lui sa avere idee geniali ma non me le anticipa mai, perché gli piace vedere il mio stupore. Io comunque tengo sempre una camera libera di fronte alla mia, può venirmi a svegliare quando vuole”.

Nel frattempo si sta parlando anche degli ospiti che vedremo a Sanremo 2024. Sono stati fatti i nomi di Renato Zero, Francesco De Gregori, Antonello Venditti e dei Coldplay. Al momento, ovviamente, non ci sono ancora certezze e si tratta solo di indiscrezioni.

Stando a un nuovo rumor, rilasciato dalla pagina Twitter La TV, al Festival potremmo trovare anche Max Pezzali. Sarebbe una grande gioia per tutti i fan del cantante che lo seguono dai suoi esordi negli anni ’90. A voi piacerebbe? Fatecelo sapere con un commento.

Scopriremo solo con il tempo se questa possibilità si realizzerà. Così come i rumor sulla co-conduzione di Gerry Scotti accanto ad Amadeus.