Sanremo

Vincenzo Chianese | 10 Ottobre 2023

Sanremo 2024

Pamela Prati sarà a Sanremo 2024?

In queste settimane è partita la grande macchina di Sanremo 2024 e attualmente Amadeus sta ascoltando i brani ricevuti dagli artisti. Anche quest’anno come sappiamo il presentatore tornerà alla conduzione e alla direzione artistica della kermesse, tuttavia ha già annunciato che la prossima sarà la sua ultima edizione. Attualmente non sappiamo ancora chi sono i cantanti che vedremo sul palco dell’Ariston, e solo il prossimo dicembre verrà svelato il cast ufficiale. Sul web naturalmente non mancano le indiscrezioni, e nelle ultime ore un nuovo rumor sta facendo discutere. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Stando a quanto rivela Giuseppe Candela, sembrerebbe che Pamela Prati abbia intenzione di proporre ad Amadeus due brani, con lo scopo di partecipare al Festival di Sanremo. Come è ben noto, proprio in queste settimane la showgirl si sta mettendo alla prova con una nuova esperienza ed è nel cast della nuova edizione di Tale e Quale Show. La Prati così sta conquistando il pubblico e adesso dunque vorrebbe provare ad accedere alla kermesse musicale più importante del nostro paese.

Di certo in molti amerebbero vedere Pamela Prati a Sanremo 2024, tuttavia al momento non sappiamo ancora quello che accadrà. La showgirl ed Vippona del Grande Fratello Vip tuttavia non sarebbe l’unica a voler prendere parte alla manifestazione. Solo di recente infatti è arrivata voce che due ex allievi di Amici di Maria De Filippi si potrebbero candidare per il Festival.

Di chi parliamo? Nientemeno che di Alex Wyse e di Luigi Strangis, vincitore della 21esima edizione del talent show. Ma cosa accadrà dunque e chi ci sarà tra i Big della kermesse? Non resta che attendere ancora qualche settimana per scoprirlo. Nel mentre continuate a seguirci per tante altre news sul Festival della canzone italiana, e non solo.