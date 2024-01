Sanremo

Vincenzo Chianese | 24 Gennaio 2024

Sanremo 2024

In attesa di news ufficiali, in queste ore sono emersi i possibili duetti della serata cover di Sanremo 2024.

Le indiscrezioni sulla serata cover di Sanremo 2024

Mancano poco meno di due settimane alla partenza del Festival di Sanremo 2024 e tutto inizia a essere ormai pronto per la prima serata della kermesse. Come tutti sappiamo quest’anno ben 30 saranno i Big in gara e senza dubbio non mancheranno le emozioni e tante novità. In queste ore intanto a lanciare un’indiscrezione è stato il portale ANSA, che ha parlato dei possibili duetti che vedremo nel corso della serata cover, la quarta della manifestazione.

Come sappiamo, nel corso della diretta del 9 febbraio tutti gli artisti in gara a Sanremo 2024 avranno la possibilità di esibirsi sul palco insieme ad altri cantanti della musica italiana, e non solo, dando vita a performance memorabili. Attualmente Amadeus e gli addetti ai lavori non hanno ancora annunciato quali saranno i duetti ufficiali, tuttavia in queste ore proprio l’ANSA ha svelato con chi i Big potrebbero duettare. Queste dunque le prime indiscrezioni emerse nelle ultime ore:

Fiorella Mannoia con Francesco Gabbani

Loredana Bertè con Venerus

Emma con Bresh

Annalisa con La Rappresentante di Lista

Alessandra Amoroso con i Boomdabash

I The Kolors con Umberto Tozzi

Maninni con Ermal Meta

Geolier con Gigi D’Alessio e Luchè

Il Tre con Fabrizio Moro

Gazzelle con Fulminacci

Irama con Riccardo Cocciante

La Sad con Donatella Rettore

Fred De Palma con gli Eiffel 65

BNKR44 con Nada

Vi ricordiamo che al momento si tratta solo di voci di corridoio e di conseguenza questa lista è da prendere assolutamente con le pinze. Ma come ci stupiranno i Big in gara a Sanremo 2024? Non resta che attendere il prossimo 9 febbraio per scoprirlo. Nel mentre seguiteci per restare sempre al passo con tutte le news sulla kermesse musicale e non solo.