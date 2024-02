Sanremo

Vincenzo Chianese | 15 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Gli studenti di un liceo di Milano traducono i testi di alcune canzoni del Festival di Sanremo 2024 in latino e lanciano un appello a uno dei Big in gara.

Le canzoni di Sanremo 2024 tradotte in latino

Il Festival di Sanremo 2024 si è ormai concluso da qualche giorno, tuttavia il grande pubblico sta continuando ad ascoltare senza sosta le canzoni che i 30 Big hanno presentato. Alcuni dei brani stanno ottenendo un successo incredibile, in particolare quello di Mahmood, che è risultato essere il pezzo più ascoltato in tutta Europa. Ma non solo. Anche Annalisa e la stessa Angelina Mango stanno registrando numeri da capogiro e di certo nei mesi a venire le loro canzoni ci faranno cantare e ballare. La vincitrice del Festival della canzone italiana nel frattempo ha anche annunciato che a maggio prenderà parte all’Eurovision Song Contest, dove rappresenterà il nostro paese.

Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, in queste ore qualcosa ha lasciato senza parole il web. Gli studenti della 2A del liceo Tito Livio di Milano hanno infatti tradotto i testi di alcune canzoni di Sanremo 2024 in latino! Sì avete capito bene. Gli allievi in questione, che hanno seguito appassionatamente il Festival, hanno deciso di esercitarsi e di tradurre ben tre brani in latino: Finiscimi di Sangiovanni, La Noia di Angelina Mango e Un ragazzo una ragazza dei The Kolors e il risultato è incredibile. Il professore Daniele Michienzi, che adotta il metodo denominato natura, in merito a questa scelta afferma:

“È un metodo induttivo che vuole usare la lingua latina come una lingua viva. Si cerca di andare ad analizzare le strutture linguistiche in maniera attiva”.

Gli studenti del Tito Livio hanno anche fatto un appello a uno dei Big di Sanremo 2024: i ragazzi infatti sperano che Ghali possa andare a trovarli per poter cantare con loro. Che la richiesta venga accolta?