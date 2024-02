Dal 2016 a oggi Irama ha partecipato a Sanremo ben cinque volte: ve le ricordate tutte?

Sanremo

Nicolò Figini | 15 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Irama ha partecipato al Festival di Sanremo 2024 riscuotendo un buon successo, ma vi siete resi conto di come è cambiato dalla sua prima partecipazione a oggi? Ecco tutti i suoi look.

Il look di Irama ieri e oggi

Alla fine del Festival di Sanremo 2024 Irama si è classificato al quinto posto con la sua “Tu no“, un brano emozionante che ha fatto centro nel cuore di milioni di spettatori. Un risultato molto buono che sicuramente ha fatto felice anche Filippo (questo il suo vero nome) e che lo ha portato a ringraziare i fan che lo hanno votato.

Come sappiamo non si tratta della sua prima partecipazione al Festival, ma il suo percorso ha avuto inizio nell’ormai lontano 2016. In quell’occasione ha portato sul palco la canzone “Cosa resterà” e aveva un look del tutto diverso da come siamo abituati a vederlo oggi. All’epoca presentava i capelli corti di colore castano scuro.

Come vediamo dal video e dalle foto qui sotto, poi, è tornato a Sanremo anche nel 2019 con “La ragazza con il cuore di latta“. Grazie al brano si è classificato al settimo posto e in questo caso ha cambiato solo l’acconciatura dei capelli, ma per il resto non ha modificato molto il look.

Passiamo, quindi, al 2021 con “La genesi del tuo cuore“. Irama si è classificato al quinto posto anche quell’anno e ha un po’ stravolto il suo aspetto facendosi crescere i capelli. Due anni più tardi riapproda al Festival con l’emozionantissimo brano “Ovunque sarai” (in cui si parla di un lutto) e si piazza al quarto posto. Qui lo ritroviamo con un capello ancora più folto rispetto al passato.

Com’è cambiato Irama da Sanremo 2016 a Sanremo 2024

Veniamo ora all’edizione che si è appena conclusa: il cantante ha sfoggiato un taglio medio lungo, ma ha anche cambiato colore di capelli. Ha scelto di farsi le meches bionde e i fan non hanno potuto fare a meno che fargli in complimenti. Secondo voi con quale di questi look sta meglio? Rimaniamo in attesa di capire come ci sorprenderà in futuro.