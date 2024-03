Alfa mantiene la promessa e si tatua il volto di Beppe Vessicchio: la reazione

Sanremo | Social

Andrea Sanna | 3 Marzo 2024

Sanremo 2024

Dopo il Festival di Sanremo 2024, Alfa ha mantenuto la sua promessa. Il cantante si è tatuato il volto di Beppe Vessicchio e ha mostrato poi al Maestro il risultato finale. Ecco qual è stata la reazione del direttore d’orchestra.

Alfa si tatua Beppe Vessicchio

Forse non lo sapete, ma Alfa (all’anagrafe Andrea De Filippi) è un grande appassionato di tatuaggi e ne conta ben 110! Tre di questi sono dedicati alla sua prima apparizione al Festival di Sanremo 2024. Ancor prima di partecipare alla kermesse canora il giovane artista genovese aveva tatuato il titolo della canzone in gara “Vai”. Poi ha anche aggiunto il numero 12, ovvero quando lo ha chiamato Amadeus (era il 12esimo cantante in gara).

Adesso alla lista ne ha aggiunto un terzo, in ricordo sempre dell’esperienza sanremese ed è interamente dedicato a Beppe Vessicchio! Ma com’è nata quest’idea? Tutto ha avuto inizio prima ancora della partecipazione di Alfa a Sanremo 2024, quando è stato proprio ospite del maestro per un’intervista. In quell’occasione il cantautore aveva dichiarato: “Se dovesse andare bene Maestro, le dico la verità, mi tatuerò il suo volto“.

Alfa ha mantenuto quella promessa dopo essere arrivato decimo al Festival. E dato che quest’esperienza è stata molto positiva per lui, ha voluto realizzare il tanto atteso tatuaggio. Dunque alla lista dei tattoo si è aggiunto anche quello di Beppe Vessicchio!

Chiaramente vi starete domandando se c’è stata o meno una reazione da parte di Beppe Vessicchio, ebbene il Maestro ha ricevuto una videochiamata da Alfa. Non appena ha appreso la novità ha commentato ironico: “Attenzione a non sviluppare troppo il muscolo“, ha scherzato come potete vedere dal video reso noto sui social.

Una trovata davvero simpatica e carina da parte di Alfa, che non ha potuto proprio resistere e ha inciso sulla sua pelle il tatuaggio numero 110 e questo è davvero molto speciale!