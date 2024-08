Iniziano ormai a scaldarsi i motori di Sanremo 2025, che vedrà Carlo Conti alla conduzione e alla direzione artistica. Stando a quanto si mormora nelle ultime ore, pare che Cristiano Malgioglio abbia ottime chance di entrare a far parte del cast del Festival. Ma in che ruolo?

Cristiano Malgioglio verso Sanremo 2025

Mancano ancora più di 5 mesi alla partenza del Festival di Sanremo 2025, tuttavia i motori della kermesse musicale stanno iniziando a scaldarsi. Sappiamo tutti che quest’anno alla conduzione e alla direzione artistica della manifestazione ci sarà Carlo Conti, che da settimane sta già lavorando senza sosta. Solo di recente il presentatore ha svelato il regolamento della prossima edizione e di certo in molti si chiedono cosa accadrà.

In rete nel frattempo circolano già numerose indiscrezioni circa il possibile cast di Big. Tuttavia a oggi è ancora troppo presto per poter avere delle certezze. Conti infatti solo il prossimo dicembre annuncerà i 24 artisti che saliranno sul palco del Teatro Ariston ma di certo non mancheranno i colpi di scena. In attesa di saperne di più, nelle ultime ore sul web si è fatto largo un nuovo pettegolezzo, che sta già facendo discutere il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Stando a quanto rivela il nuovo numero del settimanale Oggi, sembrerebbe che Cristiano Malgioglio abbia alte possibilità di entrare a far parte del cast di Sanremo 2025. Tuttavia attualmente non è ancora chiaro in che ruolo. Il celebre paroliere, da anni nel cuore del grande pubblico, potrebbe infatti apparire all’Ariston come Big in gara, come ospite o addirittura come co-conduttore. Stando a quanto si legge inoltre a breve Carlo Conti, che da anni collabora con il cantante a Tale e Quale Show, lo comunicherà.

Nonostante la notizia stia già entusiasmando il web, vi invitiamo a prendere le voci di corridoio con le pinze. A oggi infatti non è ancora chiaro se davvero Malgioglio farà parte del cast del Festival. Di certo però a breve ne sapremo di più in merito.