Vincenzo Chianese | 6 Giugno 2024

Sanremo 2025

In questi giorni Carlo Conti sta iniziando a pensare al regolamento di Sanremo 2025. In attesa di scoprire cosa accadrà, nelle ultime ore è stato rivelato a che ora il conduttore vorrebbe chiudere le cinque serate dal Festival.

La decisione di Carlo Conti sulla chiusura di Sanremo 2025

Già da settimane ormai, nonostante manchino ben 8 mesi alla partenza ufficiale, si parla del Festival di Sanremo 2025. Come è ben noto a tutti, Carlo Conti è stato confermato come conduttore e direttore artistico della kermesse per due anni e di certo il pubblico si chiede già cosa accadrà. A oggi il presentatore sta iniziando a pensare al regolamento della prossima edizione, che verrà rivelato prossimamente.

Successivamente Conti inizierà ad ascoltare i brani e sceglierà anche i personaggi che lo affiancheranno sul palco dell’Ariston nel corso delle 5 serate della kermesse musicale. In queste ore intanto è emersa un’indiscrezione che ha dell’incredibile e che sta già facendo discutere il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Stando a quanto rivela Dagospia, sembrerebbe che Carlo Conti sia intenzionato a chiudere tutte le serate del Festival di Sanremo 2025 tra mezzanotte e mezzanotte e mezza. Si tratterebbe di una vera e propria rivoluzione considerando gli orari di chiusura delle ultime edizioni. Tuttavia al momento si tratta solo di voci di corridoio e non è ancora ben chiaro cosa potrebbe accadere.

Di certo però, qualora le indiscrezioni dovessero trovare conferma, si tratterebbe di un notevole cambiamento. Ma cosa accadrà dunque e quali altri innovazioni apporterà Conti al regolamento della kermesse musicale? Non resta che attendere per scoprirlo.

Nel mentre il pubblico si chiede anche chi troveremo il prossimo febbraio sul palco dell’Ariston tra i Big di Sanremo 2025. A oggi tuttavia è ancora presto per poter fare un possibile elenco degli artisti in gara, ma di certo non mancheranno le sorprese.