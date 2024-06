Sanremo

Vincenzo Chianese | 6 Giugno 2024

Sanremo 2025

Stando agli ultimi rumor emersi in rete in queste ultime ore, Alessandro Cattelan potrebbe essere coinvolto attivamente al Festival di Sanremo 2025 con un triplo ruolo.

Ci sarà anche Cattelan a Sanremo 2025?

Mancano mesi e mesi alla partenza ufficiale del Festival di Sanremo 2025, tuttavia la grande macchina della kermesse si è già messa in movimento. Solo qualche giorno fa infatti i vertici Rai hanno confermato Carlo Conti alla conduzione e alla direzione artistica non solo per la prossima edizione, ma anche per quella del 2026. A breve dunque il presentatore inizierà a pensare al regolamento della manifestazione, che verrà rivelato nelle prossime settimane. In seguito Conti inizierà ad ascoltare i brani candidati al Festival e di certo già in molti si chiedono chi sarà a spuntarla.

In queste ore intanto a rivelare nuovi retroscena sulla kermesse musicale è stato Dagospia. Il portale infatti ha parlato di un possibile coinvolgimento di Alessandro Cattelan al Festival, con addirittura un triplo ruolo. Stando a quanto si legge, il conduttore sarebbe in lizza per la conduzione del DopoFestival, che potrebbe tornare in onda dopo qualche anno di assenza. Ma non è finita qui.

Si mormora infatti che Cattelan potrebbe anche affiancare Carlo Conti sul palco per una delle 5 serate di Sanremo 2025. Infine Alessandro potrebbe essere coinvolto anche a Sanremo Giovani, con un ruolo nella commissione che selezionerà i brani della kermesse musicale.

Insomma pare dunque che Cattelan possa partecipare attivamente alla prossima edizione del Festival. Nonostante le indiscrezioni non abbiano ancora trovato conferma, già in molti desiderano di vedere il presentatore sul palco dell’Ariston. In tanti infatti in questi mesi hanno fatto il tifo per Alessandro, con la speranza che si aggiudicasse la conduzione della manifestazione. Ma cosa accadrà dunque? Non resta che attendere per saperne di più in merito.