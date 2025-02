Ben cinque canzoni del Festival di Sanremo 2025 sono riuscite ad imporsi nella classifica globale di Spotify. Tre di queste addirittura sono nella Top 100.

Cinque canzoni di Sanremo 2025 nella classifica globale di Spotify

Il Festival di Sanremo 2025 si conferma ancora una volta un trampolino di lancio straordinario per la musica italiana. Ben cinque brani della kermesse hanno fatto il loro ingresso nella classifica globale di Spotify, tra le canzoni più ascoltate della settimana.

Un risultato che dimostra come il festival non sia solo un evento nazionale, ma anche un fenomeno capace di catturare l’attenzione del pubblico internazionale.

A guidare questa straordinaria ondata di successo c’è Balorda Nostalgia di Olly, il brano vincitore del Festival. Il pezzo ha conquistato gli ascoltatori, portando l’artista al vertice delle classifiche.

Segue Battito di Fedez. Nonostante tutte le polemiche, il rapper milanese ha saputo ancora una volta colpire nel segno con un brano che ha portato sul palco dell’Ariston un tema delicato ed importante come la salute mentale.

Sul podio virtuale di questa classifica c’è anche Volevo Essere un Duro di Lucio Corsi, traguardo che dimostra quanto la sua proposta musicale raffinata e fuori dagli schemi abbia trovato grande riscontro, anche oltre i confini italiani.

Non manca all’appello Achille Lauro con Incoscienti Giovani, sebbene, a differenza delle altre canzoni citate, non sia rientrato nei primi cinque a Sanremo 2025.

Infine, a chiudere la cinquina di successi c’è La Cura per Me di Giorgia, altro brano che incredibilmente non è riuscito ad imporsi tra i primi cinque al Festival. Riassumendo, vi lasciamo i posizionamenti nella classifica globale di Spotify, con i dati degli stream che queste 5 canzoni di Sanremo 2025 hanno registrato:

24. Balorda Nostalgia, Olly — 3.076 milioni di stream

73. Battito, Fedez — 1.754 milioni di stream

79. Volevo Essere un Duro, Lucio Corsi — 1.713 milioni di stream

119. Incoscienti Giovani, Achille Lauro — 1.428 milioni di stream

129. La Cura per Me, Giorgia — 1.372 milioni di stream

Sanremo 2025 continua ad imporsi come un evento capace di lanciare successi musicali non solo in Italia, ma anche nel mondo, portando la musica italiana a livelli sempre più alti.