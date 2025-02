Andiamo a scoprire tutti gli album dei Big in uscita dopo il Festival di Sanremo 2025: i dischi che sono stati annunciati

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2025, alcuni dei Big in gara hanno già lanciato o stanno per lanciare i loro nuovi album. Ecco dunque tutti i dischi in uscita.

Gli album dei Big dopo Sanremo 2025

La settimana di Sanremo 2025 è stata una grande vetrina per tutti i Big in gara, che in questi mesi hanno lavorato ai loro nuovi progetti.

Alcuni dei cantanti infatti hanno già rilasciato i loro album di inediti, in concomitanza del Festival.

Altri degli artisti invece stanno per lanciare dei dischi, attesissimi da tutti i fan.

Andiamo dunque a scoprire tutte le nuove uscite.

Il nuovo album di Brunori SAS

Durante la settimana di Sanremo 2025, oltre a lanciare la canzone L’albero delle noci, Brunori SAS ha pubblicato il suo nuovo album.

Il disco è stato rilasciato venerdì 14 febbraio.

Nella stessa giornata sono usciti anche i progetti di altri due Big.