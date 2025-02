La musica di Sanremo 2025 domina incontrastata l’ultima classifica FIMI dei singoli più venduti della settimana: scopriamo le posizioni di tutte le canzoni del Festival.

Le canzoni di Sanremo 2025 dominano la Top 100 della FIMI

Come da tradizione, le canzoni presentate sul palco dell’Ariston hanno immediatamente conquistato le piattaforme di streaming e le vendite digitali, monopolizzando la chart.

I brani sanremesi, complice l’enorme esposizione mediatica del Festival e il coinvolgimento del pubblico, si confermano protagonisti assoluti, registrando numeri impressionanti su Spotify, Apple Music e YouTube.

Tra i più forti in classifica, troviamo i favoriti della competizione. Parliamo di Giorgia, Achille Lauro e Olly. Il trend evidenzia ancora una volta il potere del Festival come trampolino di lancio per hit che accompagneranno i prossimi mesi.

Ma chi ha conquistato il primo posto? E quali sono le canzoni che si stanno distinguendo maggiormente? Ecco la classifica aggiornata della FIMI, con tutti i dettagli sulle canzoni di Sanremo 2025 che stanno facendo impazzire gli ascoltatori.

La classifica

1. Balorda Nostalgia — Olly

2. Battito — Fedez

3. Damme ‘na mano — Tony Effe

4. La Cura per Me — Giorgia

5. Incoscienti Giovani — Achille Lauro

6. Fuorilegge — Rose Villain

7. Dimenticarsi alle 7 — Elodie

8. La Tana del Granchio — Bresh

9. La Mia Parola — Shablo, Guè, Joshua, Tormento

11. L’Albero delle Noci — Brunori Sas

12. Lentamente — Irama

15. Cuoricini — Coma_Cose

16. Quando Sarai Piccola — Simone Cristicchi

20. Volevo Essere un Duro — Lucio Corsi

21. Chiamo Io Chiami Tu — Gaia

24. Fango in Paradiso — Francesca Michielin

26. Il Ritmo delle Cose — Rkomi

31. Tu con Chi Fai l’Amore — The Kolors

33. Febbre — Clara

34. Grazie Ma No Grazie — Willie Peyote

36. Se Ti Innamori — Noemi

41. Mille Volte Ancora — Rocco Hunt

42. Eco — Joan Thiele

44. Viva la Vita — Francesco Gabbani

46. Amarcord — Sarah Toscano

47. Anema e Core — Serena Brancale

50. Non ti Dimentico — Modà

55. Vertebre — Settembre

83. Pelle Diamante — Marcella Bella

90. Tra le Mani un Cuore — Massimo Ranieri