Sono arrivate nuove certificazioni per i Big di Sanremo 2025! Tre di loro hanno vinto il Disco d’Oro. Ecco di chi si tratta.

Sanremo 2025, chi ha vinto il Disco D’Oro

Dopo il milione di unità digitali certificate, Sanremo 2025 ci ha regalato nuovi riconoscimenti per i cantanti in gara al Festival della Canzone Italiana. Come rivelato dal sito FIMI sono ben tre gli artisti della kermesse canora ad aver conquistato il Disco d’Oro per le 100.000 copie vendute.

Si tratta nello specifico di Elodie, Gaia e Rkomi. Gli artisti hanno saputo conquistare il cuore del pubblico con i loro brani: Dimenticarsi alle 7, Chiamo io chiami tu e Il ritmo delle cose.

A differenza dello scorso anno, quando bastavano 50 mila copie per ottenere il Disco d’Oro e 100 mila per il Platino, adesso con le nuove stime la cifra è raddoppiata. Quindi serviranno 100 mila copie per il Disco d’Oro e così via. Ecco perché c’è da attendere un po’ di più adesso e non fanno eccezione certamente i cantanti che hanno partecipato a Sanremo 2025.

Le reazioni dei tre big

Ma come hanno reagito Elodie, Rkomi e Gaia a questo importante risultato?

I primi due protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo 2025 hanno condiviso il post della loro casa discografica. Un modo come un altro dunque per ricordare insieme al proprio pubblico il risultato ottenuto dopo due mesi dalla fine della manifestazione.

Gaia invece ci ha tenuto a ringraziare i propri fan per questa nuova soddisfazione ottenuta. Sui suoi profili infatti l’amata cantante (che a quanto pare ha conquistato persino Valeria Marini) ha pubblicato queste parole:

“Chiamo Io Chiami Tu è disco d’oro. C’è aria buona e il vento tira finalmente verso nuovi orizzonti. Grazie che ci siete, vi amo tanto“, ha scritto l’artista.

Congratulazioni a Elodie, Gaia e Rkomi per quest’altro bel traguardo della loro carriera musicale. Chi saranno i prossimi cantanti di Sanremo 2025 a raggiungere questo riconoscimento nelle prossime settimane? Non ci resta che attendere nuovi aggiornamenti.