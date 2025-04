“Non è stato così carino come può sembrare. C’è stato una sorta di bullismo“, ha spiegato Rkomi al BSMT a proposito di quanto accaduto al Festival di Sanremo 2025.

Ospite del podcast BSMT di Gianluca Gazzoli, Rkomi ha raccontato come ha vissuto i giorni del Festival di Sanremo a cui ha preso parte quest’anno con il brano Il ritmo delle cose. Mentre tutti erano più concentrati sulla sua pronuncia e sul suo modo di parlare, che sulla gara stessa, al conduttore ha rivelato come ha affrontato tutto questo.

Quello che per alcuni sembrava essere un qualcosa di poco conto, si può dire che dal diretto interessato non è stato esattamente percepito in questo modo, nonostante tutte le spiegazioni del caso date in più occasioni. A Gazzoli infatti Rkomi ha così spiegato:

“Non è stato così carino come può sembrare. C’è stato una sorta di bullismo, no? Poi fortunatamente non mi ha toccato perché sono grandicello e perché certe cose le ho già superate. Però se ci ripenso, non è stato carino forse”.

Così il conduttore Gianluca Gazzoli gli ha domandato se c’è stato qualcosa in particolare secondo lui o proprio l’atteggiamento. Su questo Rkomi ha detto:

“Forse la pronuncia, sai.. sì. Cioè nel senso… non mi è mai successo fino ad adesso e sicuramente il brano aiutava a portarti a quella cosa lì. Però lo trovo un po’ pazzesco, assurdo. Con tutte le cose che ci sono da fare”.

Rkomi ha fatto sapere che non si tratta solo di Sanremo e magari solo in quel periodo dell’anno ci si sente in dovere di dire tutto quel che si vuole. Per lui è una cosa che esiste di questi tempi: “Non serviva aprire i commenti per vedere che queste gag di Malgioglio, Gerry Scotti e che c’era proprio un farlo apposta. Ma non c’è niente di male. Ci sta. Ma io non sto criticando la cosa, però è un po’ esagerata”.

Secondo Rkomi si sarebbe creato un dibattito così importate su una cosa così stupida che gli fa pensare quanto le energie vengano spese in queste frivolezze.