Questa sera durante la diretta del TG1 Carlo Conti è intervenuto per un nuovo atteso annuncio in vista di Sanremo 2026. Il conduttore e direttore artistico ha rivelato Achille Lauro come co-conduttore della seconda serata. Accolto l’appello del direttore Roberto Alessi che aveva chiesto la presenza del cantautore per omaggiare le vittime di Crans Montana.

Achille Lauro co-conduttore a Sanremo 2026

Ormai come da rituale al TG1 Carlo Conti riserva tutte le notizie in anteprima del Festival di Sanremo 2026. L’annuncio di stasera prevede la presenza di Achille Lauro in qualità co-conduttore della seconda serata.

LEGGI ANCHE: Silvia Toffanin co conduttrice a Sanremo 2026? Carlo Conti svela la verità

Durante la parte dedicata alla kermesse canora è arrivato il servizio dedicato, dove il direttore artistico del Festival ha dichiarato quanto segue:

“Vi dico chi sarà il co-conduttore con me e Laura Pausini nella seconda serata, quella di mercoledì sera. Lo scorso anno è stato grande protagonista al Festival. Forse a dire sì a questa co-conduzione è un po’ incosciente. È Achille Lauro”, ha detto Carlo Conti.

Al Festival arriva Achille Lauro: accolto l’appello di Novella 2000

Quindi non solo Laura Pausini, ad affiancare Carlo Conti a Sanremo 2026 ci sarà anche Achille Lauro.

Il co-conduttore della kermesse canora si è detto molto emozionato per questa grande opportunità offerta da Carlo Conti: “Sono lusingato. Condurrò e canterò? Comanda Carlo. Io sono un umile conduttore. Vedremo. Dopo Incoscienti giovani non potevo chiedere di meglio. Come mi preparerò? Sono tranquillo e le ultime esperienze TV sono andate molto bene. Carlo è un maestro e sarò un passo indietro”.

Il direttore artistico è stato molto vago a riguardo e ha speso parole d’affetto.

Per Achille Lauro si tratta di un ritorno al Festival, dopo la partecipazione lo scorso anno (e in altre precedenti edizioni sia come concorrente che come super ospite) in qualità di artista in gara con Incoscienti giovani.

Già da giorni si parlava della possibilità di vedere l’artista sul palco del Teatro Ariston e Carlo Conti aveva confidato al Direttore Roberto Alessi (come rivelato nel nuovo numero di Novella 2000) che si sarebbe attivato per accogliere l’appello di omaggiare le vittime di Crans Montana al Festival. E stasera è arrivata la conferma con la presenza dell’artista nel corso della seconda serata.

I cantanti e le canzoni in gara a Sanremo 2026

Ricordiamo infine chi sono tutti i Big in gara al Festival di Sanremo:

Arisa – “Magica favola”

Bambole di Pezza – “Resta con me”

Chiello – “Ti penso sempre”

Dargen D’Amico – “Ai ai”

Ditonellapiaga – “Che fastidio!”

Eddie Brock – “Avvoltoi”

Elettra Lamborghini – “Voilà”

Enrico Nigiotti – “Ogni volta che non so volare”

Ermal Meta – “Stella stellina”

Fedez & Masini – “Male necessario”

Francesco Renga – “Il meglio di me”

Fulminacci – “Stupida sfortuna”

J-Ax – “Italia starter pack”

LDA & Aka 7even – “Poesie clandestine”

Leo Gassmann – “Naturale”

Levante – “Sei tu”

Luchè – “Labirinto”

Malika Ayane – “Animali notturni”

Mara Sattei – “Le cose che non sai di me”

Maria Antonietta & Colombre – “La felicità e basta”

Michele Bravi – “Prima o poi”

Nayt – “Prima che”

Patty Pravo – “Opera”

Raf – “Ora e per sempre”

Sal Da Vinci – “Per sempre sì”

Samurai Jay – “Ossessione”

Sayf – “Tu mi piaci tanto”

Serena Brancale – “Qui con me”

Tommaso Paradiso – “I romantici”

Tredici Pietro – “Uomo che cade”

Tra le nuove proposte a Sanremo 2026 ci sono invece Angelica Bove e Nicolò Filippucci da Sarà Sanremo e i 2 artisti provenienti da Area Sanremo Blind, El Ma & Soniko e Mazzariello.

CREDITI FOTO: Carlo Conti: Maurizio D’Avanzo

Achille Lauro: Stefano De Grandis / IPA

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.