L’ospitata a Verissimo di Carlo Conti ha acceso i riflettori sul prossimo Festival. Ci sarà anche Silvia Toffanin come co-conduttrice di Sanremo 2026 accanto al direttore artistico? Il presentatore si è espresso e svelato come si cela dietro queste indiscrezioni.

Silvia Toffanin co-conduttrice a Sanremo 2026?

L’annuncio di ieri che vede la presenza di Carlo Conti ospite a Verissimo ha spiazzato tutti e acceso i riflettori su un’ipotesi da non sottovalutare: Silvia Toffanin sarà nel palco accanto al direttore artistico e conduttore per una delle cinque serate?

Questa è la domanda che in tanti si sono posti e a cui ora sembra esserci una risposta. Grazie a Fiorello infatti sappiamo come stanno davvero le cose.

Durante il programma “La Pennicanza”, lo showman ha avuto come suoi ospiti il regista Gabriele Muccino ma anche Carlo Conti. Con quest’ultimo, ovviamente, si è parlato del Festival di Sanremo e, ovviamente, anche dell’ospitata che lo vedrà protagonista a Verissimo da Silvia Toffanin, domenica 1 febbraio.

Le parole di Carlo Conti sulla Toffanin a Sanremo 2026

Nel corso della chiacchierata con Carlo Conti, Fiorello ha simpaticamente scherzato sul fatto che in Rai potrebbero prendersela per la sua partecipazione come ospite nella rete concorrente.

Così facendo durante la chiacchierata ha messo spalle al muro il direttore artistico del Festival, domandandogli se Silvia Toffanin sarà annunciata come co-conduttrice della kermesse canora, in programma dal 24 al 28 febbraio.

Appresa la domanda, Carlo Conti ci ha inizialmente riso su, ma poi tornando serio ha smentito qualsiasi supposizione e sulla possibilità di vedere Silvia Toffanin nelle vesti di sua spalla destra durante una delle serate della manifestazione più attesa dell’anno.

“Vado ospite da Silvia Toffanin. Lo so che state facendo delle illazioni, ma non c’entra niente con Sanremo. A te lo direi, perché tu, se sai una cosa, non la dici a nessuno”, ha concluso Carlo Conti.

Dunque pare che il conduttore e direttore artistico nonostante la stima verso la collega non avrebbe pensato a lei per affiancarlo durante il Festival della Canzone Italiana.

