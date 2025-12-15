Gli artisti promettono scintille: pronti a infiammare l’Ariston

Il sipario sulla 76esima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026, comincia lentamente ad alzarsi, rivelando le prime succose anticipazioni che inevitabilmente alimentano il chiacchiericcio mediatico e social.

Gli occhi sono puntati, come di consueto, sulle Nuove Proposte, la categoria tradizionalmente fucina di talenti destinati a lasciare un segno significativo nel panorama musicale nazionale, regalando emozioni inattese e possibili futuri tormentoni estivi.

Quest’anno il quartetto selezionato appare particolarmente eterogeneo e intrigante, composto da artisti con background sonori molto diversi tra loro e pronti a conquistare il pubblico dell’Ariston con storie e sound assolutamente personali.

Tra i quattro nomi ufficialmente annunciati figura l’emergente Angelica Bove, che ha partecipato a X Factor 2023 continuando poi il suo percorso cantautorale. L’artista parteciperà con Mattone: “La dedico ai miei fratelli, alle mie cicatrici e a tutte le persone che hanno pensato, anche solo per un attimo, di non riuscire più a lottare. Il dolore non è mai più grande della bellezza di vivere ma soprattutto il dolore non è una battaglia: è un’occasione per celebrare la vita oltre ogni cosa, perché ne vale la pena, sempre”.

Il talentuoso Nicolò Filippucci canterà Laguna sul palco del Teatro Ariston. L’artista si è fatto conoscere con la partecipazione alla ventiquattresima edizione di Amici di Maria De Filippi. Tra le sue canzoni più popolari troviamo Un’ora di follia e Cuore bucato.

Altro outsider è Mazzariello: dopo aver pubblicato i suoi primi brani nel 2021, ha lanciato l’EP ufficio oggetti smarriti nel 2023. Tra le sue canzoni più famose citiamo Pubblicità progresso e Amarsi per lavoro, quest’ultima presentata a Sanremo Giovani nel 2024. Quest’anno l’artista ha portato la sua musica in giro per l’Italia con numerosi appuntamenti live.

Infine, il trio formato da Blind, El Ma e Soniko che si presenterà con la canzone Nei miei DM. El Ma, all’anagrafe Elmira Marinova, si è fatta conoscere al grande pubblico partecipando a X Factor 2024. Blind si è classificato al terzo posto di X Factor 2020. Infine, troviamo Niccolò Cervellin, DJ e cantante in forte ascesa.

Dario Lessa