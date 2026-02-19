Quale cantante è più cercato su Google tra i Big in gara al Festival di Sanremo 2026? Ecco cosa è emerso da una ricerca.

Sanremo 2026: quale cantante è più cercato su Google

Anche se il Festival di Sanremo 2026 ancora non è iniziato ufficialmente, il web è in pieno fermento e gli utenti sono attivissimi. Ma quale cantante è più cercato su Google? La classifica vi sorprenderà e in cima non c’è uno degli artisti più quotati alla vittoria, anzi!

Ancor prima di quello che è e sarà la kermesse canora, secondo i dati riportati da Casinos.com, è Arisa ad avere attirato maggiormente l’attenzione del pubblico nelle settimane antecedenti a Sanremo 2026. Il suo ritorno dunque sembra avere incuriosito e non poco.

I Big più cercati su Google

Ma non solo Arisa. Tra i Big di Sanremo 2026 più ricercati subito dopo c’è Levante, anch’essa di ritorno sul palco del Teatro Ariston, seguita da Fedez e Marco Masini.

A catalizzare la propria attenzione tra i nomi più cliccati c’è anche Elettra Lamborghini, così come J-Ax. Un altro Big di Sanremo 2026 che pare stia catalizzando l’attenzione è Tommaso Paradiso, così come per Nayt.

A seguire nella lista compaiono anche Fulminacci, Malika Ayane, Leo Gassmann e Sayf.

Dunque ancor prima dell’inizio di questo Festival di Sanremo 2026 la curiosità si accende sui motori di ricerca e, in particolare su Google. Ci saranno sorprese in vista della prossima settimana o invece quanto avanzato dagli scommettitori si rivelerà reale? Staremo a vedere. Il countdown per il Festival sta finalmente per scadere.

