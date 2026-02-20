Con un divertente TikTok Michele Bravi ha rivelato un retroscena molto curioso sul premio del Festival di Sanremo. Ecco di cosa si tratta.

Il retroscena di Michele Bravi sul premio di Sanremo

Il Festival di Sanremo sta ufficialmente tornando, ma prima del suo inizio c’è una macchina organizzativa che precede tutto quello che poi si vedrà andare in onda. A portare alla luce un curioso retroscena è Michele Bravi, tra i Big in gara in questa edizione della kermesse canora. In particolare il cantautore ha rivelato un aneddoto, che non tutti conoscono, sull’ambito premio di Sanremo, l’ormai iconico Leone d’oro.

In un reel pubblicato su TikTok, Michele Bravi ha mostrato un video dove si vede lui davanti a un white screen con in mano una base. Base su cui si dovrebbe poggiare il trofeo in questione.

Con simpatia e schiettezza, Michele Bravi ha raccontato dunque cosa si verifica davvero nel dietro le quinte. “Cose che succedono a Sanremo su cui vale la pena accendere un faro”, ha dichiarato. “Te fanno fa la foto co sto ciocchetto de legno che sarebbe il premio, nel caso tu vinci, ma la fai mesi prima.”

Peraltro il cantante ha anche precisato: “Puoi scegliere di farla col premio o col ciocchetto di legno”. Lui però ha preferito la seconda opzione per una questione prettamente scaramantica.

Il tutto avviene in maniera puramente organizzativa, così da poter pubblicare in tempo reale la foto del vincitore senza dover aspettare gli scatti sul palco. Esigenza che specialmente ora che i social hanno una rilevanza particolare risulta comodissima.

Il video virale sul premio di Sanremo

Questo video, pubblicato da Michele Bravi in modo scherzoso, però fa capire quanto l’organizzazione del Festival di Sanremo sia davvero studiata nei minimi particolari e niente viene tralasciato. Nemmeno la foto del vincitore che, esiste ancor prima di dare il via alla gara vera e propria.

Questa “verità” sul Festival di Sanremo rivelata da Michele Bravi inutile dire che ha attirato l’attenzione degli utenti, tanto che sul web il video è diventato virale.

