Fervono i preparativi per il prossimo Festival di Sanremo 2026. Ecco chi sono i cantanti che si esibiranno in Piazza Colombo durante la settimana della kermesse canora. Da Gaia a Bresh e non solo….

Chi si esibisce in Piazza Colombo a Sanremo 2026

Mancano ancora poche settimane e finalmente il Festival di Sanremo 2026, condotto ancora da Carlo Conti, prenderà ufficialmente il via. Come da un po’ di tempo a questa parte anche Piazza Colombo vedrà la presenza di artisti che si esibiranno nel corso delle 5 serate della kermesse canora.

Ma chi sono gli ospiti scelti e che saliranno sul palco Suzuki di Piazza Colombo. Ad annunciarli è stato Carlo Conti durante la puntata de La Pennicanza. Il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2026 ha rivelato la partecipazione di ben quattro big che abbiamo visto all’Ariston solo lo scorso anno.

Nella serata di martedì ad aprire le danze sarà Gaia, che vedremo anche protagonista durante la serata delle cover del venerdì. Il giorno successivo, nella serata di mercoledì, sarà la volta di Bresh. Si passa poi a giovedì, quando sul palco saliranno i The Kolors (anche loro presenti poi nella serata dei duetti).

Concludiamo infine con il venerdì e il sabato, quando vedremo rispettivamente sul palco Suzuki di Sanremo 2026, precisamente Francesco Gabbani e i Pooh.

Gli ospiti annunciati per il Festival

In attesa di scoprire cosa ci riserveranno gli artisti in Piazza Colombo, recentemente sono stati anche svelati i primi ospiti che prenderanno parte al Festival di Sanremo 2026.

Se dalla nave tutte le sere Max Pezzali realizzerà uno spettacolo tutto suo, sul palco del Teatro Ariston invece vedremo certamente Tiziano Ferro ed Eros Ramazzotti.

Ma non solo, perché si vocifera anche la presenza di Pilar Fogliati (fonte Chi), attualmente grande protagonista in TV con la terza stagione della stagione Cuori.

