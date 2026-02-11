Caterina Balivo punta sul carisma di Tommaso Zorzi e Sophie Codegoni per il racconto del Festival di Sanremo 2026

Il Festival di Sanremo 2026 scalda i motori e, con l’avvicinarsi del 24 febbraio, si definisce anche la squadra che accompagnerà il racconto della kermesse nel daytime di Rai Uno. Caterina Balivo ha deciso di giocare d’anticipo per il suo programma La volta buona, schierando due pedine fondamentali per intercettare il pubblico dei social e dei reality. La conduttrice ha infatti ufficializzato che saranno Tommaso Zorzi e Sophie Codegoni i suoi inviati speciali direttamente dalla città dei fiori.

Tommaso Zorzi commentatore pungente sullo stile dei Big

L’innesto di Tommaso Zorzi nel cast de La volta buona non è affatto casuale. Il vincitore del GF Vip 5 avrà un ruolo centrale nel commentare ciò che accade sul palco dell’Ariston. Non si limiterà a riportare la cronaca delle serate, ma analizzerà con la sua consueta ironia i momenti più iconici e controversi delle esibizioni. Zorzi sarà l’occhio critico della Balivo, pronto a scovare quei dettagli che sfuggono alla diretta tradizionale.

Inoltre, Tommaso avrà la responsabilità di valutare il lato estetico dei cantanti in gara. Monitorando outfit, look e attitudine scenica, Zorzi fornirà spunti e pagelle di stile che alimenteranno il dibattito nel salotto pomeridiano. Una mossa strategica per Caterina Balivo, che punta a trasformare la sua trasmissione in un punto di riferimento per il commento glamour e “social” della settimana sanremese.

Sophie Codegoni tra il pubblico

Accanto a Zorzi troveremo Sophie Codegoni, altro volto di punta del mondo influencer ed ex gieffina. Sophie avrà il compito di tastare il polso della piazza, muovendosi tra i luoghi simbolo di Sanremo 2026 per raccogliere le emozioni a caldo dei fan e dei curiosi. La sua missione sarà quella di portare in televisione il clima elettrico che si respira fuori dal teatro, documentando il fermento che ogni anno travolge la Liguria.

Bisogna però sottolineare un dettaglio tecnico fondamentale chiarito dalla stessa Caterina Balivo su X. Nonostante l’entusiasmo generato dalla notizia, Sophie Codegoni sarà presente in qualità di inviata speciale per una sola puntata dello show. Un intervento mirato e d’impatto, studiato per arricchire la narrazione quotidiana del programma in un momento chiave della kermesse.

